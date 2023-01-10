Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов миллиардера Олега Дерипаски в доход государства, сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам госпожи Мудрой, среди украинских активов Олега Дерипаски есть предприятия, которые работают на военно-промышленный комплекс России. На Украине российский миллиардер, как считают в Киеве, владеет Николаевским глиноземным заводом, Глуховским карьером кварцитов и сервисным центром «Металлург».

Замглавы Минюста сообщила, что ведомство продолжит изымать активы российских бизнесменов. Средства, по словам госпожи Мудрой, пойдут на восстановление Украины.

Закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают российскую специальную операцию, на Украине был принят еще в мае. 12 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против предпринимателя Олега Дерипаски. Его украинские активы были заблокированы на десять лет. Против господина Дерипаски ввели санкции также ЕС, Канада и Великобритания.

Олег Дерипаска в 2021 году занял 37-е место в рейтинге Forbes с состоянием $3,8 млрд. Ему принадлежат активы группы En+, группы ГАЗ, «Ингосстраха», «Аэродинамики» и агрохолдинга «Кубань».

Эрдни Кагалтынов