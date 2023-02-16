Байден: сбитые над США шары не были разведывательными

Президент США Джо Байден заявил, что ничего не указывает на разведывательный характер сбитых над Северной Америкой шаров. По его словам, три сбитых на прошлой неделе летающих объекта были аэростатами частных компаний или НИИ. Также он сообщил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. В случае угрозы они также будут сбиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Президент также подчеркнул, что у США нет свидетельств того, что в последнее время происходит резкий рост количества объектов в воздушном пространстве страны. «Отчасти мы видим больше объектов из-за мер, которые мы предприняли, чтобы увеличить количество радаров»,— сказал господин Байден. Президент заявил, что три сбитых шара могли заниматься изучением погоды или другими исследованиями.

Кроме того, господин Байден сообщил, что США продолжат взаимодействовать с Китаем. Вашингтон, по его словам, стремится не к конфликту с Пекином, а к конкуренции. «Мы не добиваемся новой холодной войны»,— сказал президент. Он добавил, что ожидает разговора с главой Китая Си Цзиньпином, и отметил, что не собирается извиняться перед ним за сбитый шар.

Новость дополняется.