Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

Правительство России выпустило распоряжение о выплате единовременного пособия членам семей погибших в результате взрыва на Крымском мосту 8 октября в размере 1 млн руб. на каждого погибшего. При взрыве погибло четыре человека. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство выделило на выплаты семьям погибших 3 млн руб. из резервного фонда, говорится в распоряжении.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма, рухнули в воду два автомобильных пролета. 31 января движение на мосту после ремонта было восстановлено. В РФ расценивают произошедшее как теракт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что взорвавшаяся фура побывала в Болгарии, Армении и Грузии.

По версии ФСБ, взрывчатку через три страны в Россию привезли с Украины. В подготовке преступления участвовали 12 человек, в том числе начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненный, представлявшийся Иваном Ивановичем.

Подробнее о расследовании подрыва моста — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов