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Коммерсантъ FM
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Семьи погибших при взрыве на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

Правительство России выпустило распоряжение о выплате единовременного пособия членам семей погибших в результате взрыва на Крымском мосту 8 октября в размере 1 млн руб. на каждого погибшего. При взрыве погибло четыре человека. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фотогалерея

Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Правительство выделило на выплаты семьям погибших 3 млн руб. из резервного фонда, говорится в распоряжении.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма, рухнули в воду два автомобильных пролета. 31 января движение на мосту после ремонта было восстановлено. В РФ расценивают произошедшее как теракт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что взорвавшаяся фура побывала в Болгарии, Армении и Грузии.

По версии ФСБ, взрывчатку через три страны в Россию привезли с Украины. В подготовке преступления участвовали 12 человек, в том числе начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненный, представлявшийся Иваном Ивановичем.

Подробнее о расследовании подрыва моста — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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