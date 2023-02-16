Европарламент призвал передать Украине все виды вооружений

Депутаты Европарламента приняли необязывающую резолюцию (.pdf) с призывом передать ВСУ все виды вооружений без исключения, в том числе истребители, вертолеты, ракетные системы, а также существенно увеличить поставки боеприпасов, чтобы Украина смогла «восстановить полный контроль над всей своей территорией, признанной международным сообществом».

Кроме того, Европарламент выступил за то, чтобы ЕС существенно расширил десятый пакет санкций против России и ее союзников и принял перечень новых ограничений до конца февраля. Депутаты также призвали сделать уже введенные санкции более эффективными и принять срочные меры против попыток обхода ограничений.

В резолюции также содержится призыв как можно быстрее осуществить конфискацию замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины. Депутаты подчеркнули, что Россия после окончания конфликта должна будет выплатить Украине крупные репарации.

В документе также отмечается, что Европарламент в текущем году ожидает от Украины, Еврокомиссии и Совета Европы начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

С конца января западные союзники Украины существенно расширяют объемы поставок вооружений на Украину. В первую очередь речь идет о передаче ВСУ танков. Во время визита в Лондон 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил западных партнеров передать современные истребители. Большинство союзников публично исключили отправку на Украину истребителей. Среди них — Бельгия, Великобритания, Германия, США и Польша. Президент Франции Эмманюэль Макрон поставки не исключил.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов