Банки увеличат резервы

Центробанк предписал финансовым организациям увеличить объем средств на резервных счетах. Новые правила касаются как рублевых, так и валютных обязательств, однако требования к последним вырастут сильнее всего. Это означает, что обеспечивать такие продукты банкам станет сложнее, а, значит, и предоставлять их будут реже. Так, с марта для банков по всем категориям валютных обязательств нормативы увеличатся на 2 процентных пункта — до 7%. А по рублевым обязательствам — на 1 процентный пункт — до 4%, но только для организаций с универсальной лицензией и небанковских структур. Как сказано в сообщении регулятора, решение принято для сохранения тренда на девалютизацию сектора, а также в условиях избытка средств у банков.

Впрочем, мера носит скорее символический, чем практический эффект, уверен управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Отчасти это действительно может быть направлено на то, чтобы регулировать профицит ликвидности, который находится в положительной зоне и может считаться избыточным. Но, кроме того, это несет и важную функцию регулирования динамики валютных обязательств. Понятно, что поставки в наличной иностранной валюте в дефиците, идет устойчивый курс на девалютизацию сектора. Соответственно, помимо прочего, повышение нормативов обязательных резервов по долларам и евро ограничивает темпы привлечения валютных пассивов банками. Да, это абсорбирует некоторую валютную ликвидность, которая могла быть у банков, но ее объем в масштабах сектора уже незначителен, и на общий расклад сил это существенно не повлияет, то есть скорее это превентивная мера тонкой настройки».

Однако накануне вступления в силу новых норм, как выяснил “Ъ”, кредитные организации стали наращивать объемы заимствований. Крупнейшие банки вновь размещают классические облигации, причем доходность бумаг превышает проценты по вкладам. Так, например, Сбербанк выставил инструменты по ставке около 9% годовых, тогда как на депозитах большинство клиентов может заработать не больше 5%.

Сейчас финансовые компании действительно ищут возможность привлечь дополнительную ликвидность, признают собеседники “Ъ FM”. Делается это еще и в условиях, когда регулятор ужесточает контроль за выдачей кредитов. Впрочем, опасаться, что новые правила серьезно повлияют на положение кредитных организаций не стоит. Банки попытаются привлекать средства за счет долгосрочных вкладов, говорит заместитель председателя правления Фора-банка Дмитрий Орлов:

«Правила ужесточаются в первую очередь по необеспеченным кредитам и по тем, которые несут потенциальный повышенный риск. Если говорить про кредиты с достаточным уровнем обеспечения, то здесь не все так плохо, идет рабочий процесс.

Возможность привлекать бюджетные средства — отличный источник и попытка раскачать межбанковский рынок, кредитование. С точки зрения физлиц — это вклады. К концу 2022 года мы видели краткосрочные высокие ставки, банки старались понять, а что же будет вдолгую, и, соответственно, на короткий срок привлекали дорогие ресурсы. Сейчас методы немного изменились. Ставки по кратковременным депозитам снижаются, среднесрочные и вовсе падают, а вот длинные депозиты становятся все интереснее. В ближайшее время рост по ним может составить примерно 0,5% или даже 1%.

Все, конечно, будет зависеть от политики Центрального банка. Мы все слышали, что сказала Эльвира Набиуллина по поводу того, что вероятность повышения ключевой ставки выше, чем вероятность ее снижения. Облигации как инструмент физлица еще не распробовали, попытки, естественно, будут, но не думаю, что это будет какой-то wow-эффект».

Еще в конце 2022 года кредитные организации начали резко повышать ставки по долгосрочным депозитам. В некоторых организациях доходность вкладов на три года достигла 9-10%. Ключевая ставка же сохраняется на уровне 7,5% годовых.

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Иван Хорушевский