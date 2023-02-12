Банки выходят в долг

С начала 2023 года крупнейшие российские банки возобновили размещение классических облигаций. За последние две недели долговые бумаги предложили инвесторам Сбербанк, Альфа-банк и РСХБ, при этом доходность по двухлетним облигациям составила 9–9,5% годовых. Это заметно выше ставок по депозитам этих же банков. Впрочем, при таких инвестициях стоит учитывать, что облигации несут рыночные риски изменения цены и при продаже до окончания срока обращения могут принести убыток инвестору. Вместе с тем риск банкротства таких организаций минимален, а значит, можно не думать о госгарантиях, которые защищают банковские вклады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банковская классика

В последние две недели сразу несколько крупных банков провели размещение классических облигаций. В начале февраля по итогам трехдневного сбора заявок Сбербанк разместил двухлетние бумаги на 62 млрд руб. Купонная ставка составила 8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,99% годовых. На минувшей неделе Альфа-банк и РСХБ завершили размещение двухлетних бумаг на 10–15 млрд руб. с доходностью 9,52% годовых и 9,05% годовых соответственно.

Во всех случаях ставки по размещенным облигациям заметно превышали ставки по депозитам в этих же банках. Так, максимальная доходность двухлетнего депозита в Сбербанке составляет 7% годовых. Но даже такие условия будут в случае наличия у клиента годовой подписки «СберПрайм+» и открытия счета онлайн. Если же клиент придет в отделение, а также не будет обладателем подписки, ставка составит всего 4,75% годовых. В Альфа-банке клиент с пакетом пакетом услуг «Премиум» может рассчитывать на двухлетнем горизонте на ставку 8,4% годовых, без подписки ставка составит 7,85% годовых. В случае РСХБ доходность лучшего вклада почти на 2 п. п. пункта ниже доходности облигации.

Рыночные издержки

Для покупки облигаций физическому лицу придется открыть брокерский счет, что можно сделать как в отделении, так и онлайн. После открытия счета потребуется еще пройти тест на знание продукта, и только после этого можно будет купить эти ценные бумаги на бирже либо в ходе первичного размещения, либо на вторичных торгах, где их также можно и реализовать. «При совершении сделок с облигациями удерживается комиссия, как правило небольшая, но все равно ее необходимо учитывать как дополнительные расходы»,— отмечает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.

Вторичные торги облигациями делают этот финансовый инструмент более ликвидным, чем банковские депозиты.

В случае досрочного закрытия вклада инвестор обычно полностью теряет накопленные проценты, тогда как облигацию он может продать на бирже в любой торговый день (при наличии спроса), сохраняя накопленный купонный доход

Но следует учитывать, что ликвидность есть не во всех выпусках и не все время обращения. Например, самыми ликвидными являются облигационные выпуски Сбербанка, с многими из которых нередко совершается 100–200 сделок за день. С облигациями других банков, как правило, количество сделок не превышает 100 штук в день.

С колебаниями и без

Однако стоимость ценных бумаг подвержена рыночным колебаниям. Например, в случае появления негативной информации по деятельности кредитной организации (в частности, внезапного падения прибыли и получения убытков) или роста ключевой ставки ЦБ стоимость облигации будет снижаться. «Из-за неблагоприятной ситуации на рынке стоимость облигации может упасть ниже покупной, и, если срок владения облигацией небольшой, накопленный купон не покроет разницы, в итоге возникнет убыток, что невозможно в случае депозита»,— отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Руслана Николенко, минимизировать риск можно путем диверсификации портфеля, покупая облигации различных банков, снизив вдобавок и риск ликвидности. К тому же все бумаги будут на одном счете, что удобнее нескольких депозитов в нескольких приложениях.

Рыночные колебания облигаций тем сильнее, чем больше срок до погашения облигации.

«Очень условно, но годовая бумага при росте процентных ставок на 1 п. п. потеряет в цене несколько процентных пунктов, а десятилетняя бумага — уже 10+ п. п. В то же время разница в доходности между, скажем, трехлетними и десятилетними облигациями может быть всего 3 п. п.»,— отмечет Иван Манаенко.

Депозит обладает одним важным преимуществом в сравнении с облигацией того же банка — по нему государство гарантирует возвратность до 1,4 млн руб. в случае банкротства кредитной организации. «Если сумма к инвестированию больше, уже нужно выбирать несколько банков, что может увеличить временные и транзакционные издержки»,— отмечает Евгений Воробьев. По банковским облигациям таких гарантий нет, и в случае проблем у заемщика владельцы таких бумаг будут третьими в очереди на выплаты, а значит, есть риск того, что они могут ничего не получить. «Если говорить о крупнейших банках, то наличие системы страхования вкладов вряд ли можно назвать сильным преимуществом для депозитов перед облигациями тех же банков с точки зрения рисков»,— считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко.

Уравнительный налог

Размер налоговой ставки по депозиту и облигации одинаков и составляет 13%, но разнится расчет налоговой базы. С 1 января 2023 года перестали действовать налоговые льготы, освобождавшие от налога на проценты по вкладам в российских банках, которые были получены в 2021 и 2022 годах. В итоге 13% НДФЛ будет взиматься с части процентного дохода, превышающего размер необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД рассчитывается как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку ЦБ, действующую в первые числа месяца на протяжении всего года. В случае облигаций налоговому резиденту придется платить 13% как с купона, так и с положительной переоценки тела облигации, если таковая будет.

В случае депозита инвестору самому придется заплатить налог, после того как ФНС высчитает его размер. Налоги за прошедший год нужно будет заплатить до 1 декабря нового года. По облигациям налоговым агентом выступает брокер, который по итогам года или в случае вывода средств сам проведет расчет налогооблагаемой базы. «В последнее время ряд клиентов предпочитает, чтобы купоны, полученные от эмитентов, сразу перечислялись брокером на банковской счет клиента. В этом случае налог в размере 13% взимается сразу со всего полученного купона, а НКД, уплаченный при покупке, будет учитываться позже — либо при выводе остатков с брокерского счета, либо по итогам года. Это стоит учитывать, если вы покупаете бумагу накануне выплат очередного купона»,— отмечает господин Манаенко.

Виталий Гайдаев