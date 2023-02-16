Путин пообещал рассмотреть вопрос о поддержке семей военных из ЧВК

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченной по права ребенка Марией Львовой-Беловой сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в боевых действиях в составе частных военных кампаниях или как добровольцы. По словам президента, социальные гарантии должны быть равны для всех участников конфликта.

Госпожа Львова-Белова заявила, что ей кажется несправедливым, что дети военных, участвующих в боевых действиях на Украине при Минобороны и в составе частных военных кампаний, получают разные социальные гарантии.

«Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации — они все выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации»,— сказал Владимир Путин. По его словам, этот вопрос уже рассматривается.

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