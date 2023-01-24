Рабочая группа по спецоперации предложила наделить бойцов ЧВК льготами мобилизованных

Замруководителя рабочей группы по вопросам военной операции России на Украине Анна Кузнецова предложила распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний (ЧВК). Таким образом, парламентарии намерены сформировать единый подход к поддержке семей участников военной операции.

Анна Кузнецова, слова которой приводятся на сайте партии «Единая Россия», где она возглавляет штаб по гуманитарному сотрудничеству, отметила, что около 50 различных мер поддержки военнослужащих принято в российских регионах. Однако отсутствуют единые правила предоставления льгот тем, кто не был призван в рамках мобилизации, а заключил контракт с ЧВК.

«И тут вопрос, как быть если участники СВО не являются мобилизованными. Например, в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а у другого — контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого — нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны»,— цитирует госпожу Кузнецову сайт «Единой России».

Рабочая группа по мобилизации и военной операции России на Украине была сформирована 20 декабря в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

19 декабря 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательные нормы, касающиеся участников военной операции, должны также распространяться на погибших на Украине участников ЧВК. Отметим, что в соответствии с Уголовным кодексом России ЧВК, как и участие наемников в вооруженном конфликте или военных действиях, запрещены.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».