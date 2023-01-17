Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер» за взятие Соледара

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил заслуги бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ходе взятия Соледара в частности и в ходе спецоперации в целом. В связи с этим депутат предложил принять закон о легализации частных военных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочу сказать о ЧВК "Вагнер", потому что именно их усилиями освобожден Соледар. Нашей армии есть чему поучиться у ЧВК "Вагнер" с точки зрения работы и подготовки своих новобранцев, своих мобилизованных, потому что здесь у них есть хороший опыт»,— cказал Сергей Миронов в ходе пленарного заседания Госдумы, его слова приводятся на сайте партии.

Сергей Миронов напомнил, что в 2018 году его фракция уже вносила подобный законопроект, однако он был отклонен.

«Законопроект готов, понятно, кто против него возражает, почему правительство дает раз за разом отрицательные заключения. Но раз уже правоотношения есть, разве не дело законодателя урегулировать их нормой закона?!»— заметил господин Миронов.

«Справедливая Россия — За правду» неоднократно предлагала принять закон о регулировании деятельности частных военных компаний. Последний раз законопроект был внесен в Госдуму 31 марта 2022 года. По словам Сергея Миронова, он аналогичен внесенному в 2018 году. Документ предполагал, что Минобороны РФ установит надзор за деятельностью ЧВК. Реализовывать свои полномочия они смогут только за пределами России.

10 января Евгений Пригожин заявил, что войска ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар (город в Бахмутском районе ДНР). При этом он отмечал, что в городе задействованы только бойцы ЧВК «Вагнер». 13 января Минобороны РФ сообщило о взятии Соледара благодаря артиллерии, ракетным обстрелам и усилиям подразделений ВДВ. Позже в тот же день ведомство добавило, что «непосредственным штурмом городских кварталов» Соледара занимались добровольцы из отрядов ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин рассказал в сентябре 2022 года, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Бизнесмен рассказывал, что причиной стала необходимость защищать русских на Донбассе. До этого Евгений Пригожин отрицал свою причастность к компании и судился со СМИ за утверждения о своей связи с ЧВК.

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Лусине Баласян