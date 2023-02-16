Для финансиста не нашлось места преступления

Как стало известно «Ъ», суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который на момент ареста являлся завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Дело экс-финансиста и его предполагаемого сообщника бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в хищении из рухнувшего Инвестбанка 1,4 млрд руб., суд прекратил рассматривать после того, как выяснилось, что следствие неверно указало место совершения преступления. Пока будет проведена работа над ошибками, по делу может истечь срок давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Корищенко, 2012 год

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Константин Корищенко, 2012 год

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Константина Корищенко и Максима Пальчуна Савеловский райсуд столицы начал рассматривать в июле 2022 года. За прошедшее время состоялось около десятка заседаний, после чего защита Константина Корищенко заявила ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру для устранения имеющихся в обвинительном заключении различных нарушений норм УПК. Судья Дмитрий Зозуля с этим согласился. Впрочем, как пояснили «Ъ» в Савеловском райсуде, основанием для такого решения стало лишь неверно указанное в обвинительном заключении место совершения предполагаемого преступления.

Отметим, что прокуратура против решения судьи Зозули возражать не стала. А вот представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и адвокаты подсудимых подали апелляционные жалобы. Первые, по данным «Ъ», полагали, что отмеченное судьей нарушение носит несущественный характер и может быть устранено в ходе рассмотрения дела по существу. Адвокаты же, не возражая против самого факта возвращения дела в прокуратуру, акцентировали внимание на том, что райсуд оставил без внимания их доводы о других допущенных следствием нарушениях.

Как бы то ни было, но на днях Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Уголовное дело, фигурантами которого являются экс-банкир Корищенко и бизнесмен Пальчун, следственный департамент МВД возбудил в июне 2021 года по заявлению АСВ. Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, преступление было совершено в 2013 году незадолго до отзыва у банка лицензии из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». На момент краха дыра в капитале Инвестбанка составляла более 61 млрд руб.

Из материалов дела следует, что прямое отношение к краху кредитного учреждения имел его последний предправления и член совета директоров Константин Корищенко. Ранее, с 2002 по 2008 год, он занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк.

Именно 64-летнего Константина Корищенко следствие и считает организатором совершенного почти десять лет назад преступления.

В частности, экс-финансисту инкриминируется подписание договора отчуждения 38 750 земельных паев в Истринском городском округе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

В итоге ценные бумаги перешли во владение кипрской компании, держателем которых от ее имени якобы оказался курский бизнесмен Максим Пальчун.

Камнем же преткновения для рассмотрения этого дела в суде стал тот факт, что следствие в материалах неверно указало адрес депозитария, который дал добро на отчуждение хранившихся в нем и принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг.

По данным «Ъ», в обвинительном заключении фигурирует 2-я Хуторская улица, тогда как на момент совершения преступления организация находилась на Земляном Валу.

Очевидно, что много времени следствию на устранение этой ошибки не понадобится. Однако защита фигурантов с прицелом на истекающий в текущем году десятилетний срок давности уголовного преследования, скорее всего, вновь станет настаивать на возвращении дела в прокуратуру, делая упор на том, что неустраненными остались другие отмеченные ими нарушения.

Адвокаты Константина Корищенко и Максима Пальчуна комментировать ситуацию не стали.

Напомним, что расследованием хищений из Инвестбанка правоохранительные органы занимаются с февраля 2014 года. Через три года первые фигуранты — один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт — по приговору Таганского райсуда Москвы за хищения из банка 2,8 млрд руб. получили восемь и шесть лет лишения свободы соответственно.

В апреле прошлого года до суда дошло новое масштабное дело по факту многомиллиардных хищений из Инвестбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Его фигурантами являются все те же Сергей Мастюгин и Ольга Боргардт, а также экс-владелец Инвестбанка Сергей Менделеев, член наблюдательного совета Сергей Зайцев и вице-президент Григорий Юсуфов.

Еще один обвиняемый, бывший член наблюдательного совета Инвестбанка Владимир Гезин, свою вину в растрате 12,7 млрд руб. полностью признал и в июне 2021 года в особом порядке получил три с половиной года лишения свободы.

Олег Рубникович