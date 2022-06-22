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Коммерсантъ FM
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Константину Корищенко недодали гигабайтов

Бывшего зампреда ЦБ ограничили в ознакомлении с материалами растраты

Как стало известно “Ъ”, Следственный департамент (СД) МВД России, который не смог добиться продления срока содержания в СИЗО для бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко, через районную судебную инстанцию ограничил его в ознакомлении с материалами уголовного дела. Освобожденный под домашний арест экс-чиновник должен до конца следующей недели завершить чтение материалов о хищении около 1,5 млрд средств рухнувшего Инвестбанка, главой которого он являлся после ухода с госслужбы. Защита просила дать больше времени, так как остались неизученными почти 300 гигабайт информации.

Константин Корищенко

Константин Корищенко

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Константин Корищенко

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, ходатайство об ограничении в сроках чтения материалов расследования для Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) предпринимателя Максима Пальчуна следователи СД МВД подали в Мещанский райсуд вскоре после освобождения фигурантов из СИЗО. Напомним, что Мосгорсуд отказался поддержать просьбу представителей МВД о продлении содержания фигурантов под стражей на срок свыше года, изменив им меры пресечения на домашний арест. Как отмечали представители защиты, следователи просили суд обязать обвиняемых завершить начатую еще в марте этого года процедуру ознакомления. Причем защитники признавали, что следователи ей никак не препятствовали, предоставляя все новые документы. В результате за прошедшие месяцы они прочитали несколько десятков томов. «Однако осталась неизученной информация на приобщенных к делу электронных носителях, а потому мы просили дать нам хотя бы месяц»,— пояснил “Ъ” адвокат господина Корищенко Ринат Фахретдинов. По его словам, речь идет как об изъятых во время обысков жестких дисках, так и скопированных с компьютеров данных, включая важную информацию о деятельности закрытых паевых фондов, хищение ценных бумаг которых и вменяется господам Корищенко и Пальчуну. Общий объем этой информации адвокаты оценивают в 270–280 гигабайт.

Однако райсуд не внял доводам защиты и ограничил фигурантов в изучении материалов 24 июня. Как считают представители защиты, к рассмотрению ходатайства судья подошла формально, фактически переписав требование СД МВД. В нем речь шла об ограничении не только подследственных и их действующих адвокатов, но и вообще всех защитников, которые могут появиться в деле. Господин Фахретдинов подчеркнул, что порой обвиняемые прибегают к уловке, отказываясь от действующих адвокатов и заключая соглашение с новыми, которым необходимо дополнительное время для чтения. Однако, как особо отметил защитник, подобные «технологии» в этом деле никто применять не планировал. Адвокаты подали жалобу на решение, но рассмотреть ее могут, уже когда дело поступит на утверждение обвинения в Генпрокуратуру.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, Константин Корищенко и Максим Пальчун оказались в столичном СИЗО-5 «Медведь» год назад в рамках выделенного из основного расследования по хищениям в Инвестбанке. Ведущую роль в организации аферы следователи отвели господину Корищенко, который на момент ареста являлся заведующим кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Но ранее, с 2002 по 2008 год, он являлся зампредом Центробанка, затем два года — президентом Московской межбанковской валютной биржи, а в 2012 году пришел в Инвестбанк. Кредитное учреждение рухнуло в 2013 году, оставшись должным 63,4 млрд руб. По версии следствия, буквально за несколько дней до отзыва лицензии Константин Корищенко с некими «неустановленными лицами» организовал хищение принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев на земельные участки в Истринском районе Подмосковья ЗПИФ «Первый земельный» и «Четвертый земельный» общей стоимостью 1,4 млрд руб. Якобы был подписан договор об их списании с лицевых счетов Инвестбанка, открытых в АО «Объединенный специализированный депозитарий», в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Оба фигуранта расследования свою вину не признали, утверждая, что речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, а реальный ущерб по результатам арбитражных судов АСВ как правопреемнику банкрота Инвестбанка не причинен.

При этом несколько бывших топ-менеджеров Инвестбанка за хищения уже осуждены, а в отношении еще ряда процесс сейчас идет в Таганском райсуде. К этим махинациям Константин Корищенко отношения не имеет, хотя к нему в числе более десяти других лиц, контролировавших банк, заявлен иск о субсидиарной ответственности за причиненный ущерб более чем на 40 млрд руб.

Сергей Сергеев

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