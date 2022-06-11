Бывшего зампреда ЦБ выписали из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд освободил из СИЗО под домашний арест бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко. Он с подельником провел под стражей без малого год по обвинению в хищении почти 1,5 млрд руб. рухнувшего несколько лет назад Инвестбанка. По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии финансист организовал аферу с отчуждением земельных паев на участки в Подмосковье. Свою вину господин Корищенко отрицает. Одновременно в суде стартовал процесс по делу других пяти топ-менеджеров и совладельцев Инвестбанка, обвиняемых в выдаче заведомо невозвратных кредитов из задолжавшей более 60 млрд руб. финансовой структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Корищенко

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Константин Корищенко

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Решение об освобождении из СИЗО 63-летнего Константина Корищенко принял судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев. Он рассматривал ходатайство следователей Следственного департамента МВД, которые просили продлить на срок больше года аресты господину Корищенко и его предполагаемому подельнику бизнесмену Максиму Пальчуну, обвиняемым в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они, как сообщал “Ъ”, были задержаны и заключены под стражу еще в июне прошлого года.

Следствие рассчитывало, что финансисты завершат ознакомление с материалами своего дела, находясь в изоляторе, однако суд поместил их на два месяца под домашние аресты. «Судья Гордеев — один из немногих, кто предельно четко следует букве закона»,— с удовлетворением заявили “Ъ” в окружении господина Корищенко, отметив, что адвокаты давно, но безуспешно добивались освобождения фигурантов этого дела. Они отмечали как заслуги и регалии пожилого экс-зампреда ЦБ РФ, так и наличие трех малолетних детей и беременной жены у Максима Пальчуна.

Кроме того, защита обращала внимание на то, что фигурантам «большого» дела о хищениях из кредитного учреждения, включая ранее осужденных, давно уже смягчили меры пресечения с содержания под стражей на домашние аресты. Между тем господин Корищенко продолжал оставаться в СИЗО. Причем, несмотря на возраст и заслуги, содержался в обычной камере с «общеуголовным контингентом».

Адвокат Ринат Фахретдинов подчеркнул, что одновременно с освобождением его клиента следствие обратилось в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления с материалами дела двумя неделями. По его словам, защита будет просить больше времени, так как остались неизученными большое количество вещдоков в виде электронных носителей.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, Константин Корищенко и Максим Пальчун были задержаны в рамках выделенного из основного расследования по хищениям в Инвестбанке. Причем ведущую роль в организации аферы следователи отдавали именно первому. На момент ареста он занимал скромную должность заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Однако как специалист в области финансов был прекрасно известен не только в России, но и за ее пределами. С 2002 по 2008 год он являлся заместителем председателя Центробанка, затем два года занимал пост президента Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров практически до отзыва лицензии у банка в 2013 году в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения». Дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб.

По версии следствия, буквально за несколько дней до отзыва лицензии Константин Корищенко организовал хищение принадлежавших Инвестбанку паев на земельные участки в Истринском районе Подмосковья в ЗПИФ «Первый земельный» и «Четвертый земельный» общей стоимостью 1,4 млрд руб. Якобы был подписан договор об их списании с лицевых счетов Инвестбанка, открытых в АО «Объединенный специализированный депозитарий», в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Оба фигуранта расследования свою вину не признали. «Речь идет о гражданско-правовых отношениях, которые переведены в уголовную плоскость»,— заявил Ринат Фахретдинов. По его словам, паи ЗПИФ «Первый земельный» возвращены АСВ как правопреемнику банка через арбитраж, а паи ЗПИФ «Четвертый земельный» арестованы, а потому и реального ущерба не причинено и заявленный в рамках уголовного дела агентством как потерпевшей стороной гражданский иск на 1,4 млрд несостоятелен. Кроме того, как отмечает господин Фахретдинов, вменять бывшему предправления Инвестбанка растрату вверенных ему паев также нельзя, поскольку на момент их отчуждения господин Корищенко уже больше двух месяцев там не работал.

В свою очередь, прежний защитник Константина Корищенко Дим Юнусов отметил, что банкир, возможно, и несет некую долю ответственности за нарушения при оформлении бумаг, но это не преступление.

Надо отметить, что на днях в Таганском райсуде Москвы началось рассмотрение по существу «большого» дела Инвестбанка, по которому обвиняемыми в хищении многомиллиардных сумм при выдаче заведомо невозвратных кредитов проходят его бывшие топ-менеджеры и совладельцы Сергей Менделеев, Сергей Зайцев, Григорий Юсуфов, один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Сергей Мастюгин и и. о. предправления Ольга Боргардт. Последние двое за другой эпизод с хищением из банка 2,8 млрд руб. были приговорены пять лет назад к восьми и шести годам заключения соответственно. Еще один экс-руководитель кредитного учреждения, признавший свою вину в хищениях Владимир Гезин, был осужден отдельно на три с половиной года заключения.

Сергей Сергеев