Ян Непомнящий проведет немецкую разминку

В Дюссельдорфе начался шахматный супертурнир, который примечателен прежде всего участием в нем российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Для Непомнящего он станет последним соревновательным тестом перед матчем за титул чемпиона мира против китайца Дин Лижэня, стартующим 7 апреля в Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турнир в Дюссельдорфе станет для Яна Непомнящего генеральной репетицией матча за звание чемпиона мира

Фото: Stev Bonhage / FIDE Турнир в Дюссельдорфе станет для Яна Непомнящего генеральной репетицией матча за звание чемпиона мира

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Начавшийся в четверг супертурнир WR Chess Masters — новое соревнование в шахматном календаре. А запустивший его предприниматель Вадим Розенштейн, глава компании WR Events, в интервью ChessBase не скрывал, что решил отказаться от модного сейчас формата использовать жесткий контроль времени, остановившись на контроле классическом, в том числе потому, что имел в виду открывающийся через полтора месяца после окончания турнира матч за титул чемпиона мира, который стал вакантным, когда от него отказался владевший званием десять лет норвежец Магнус Карлсен. В этом поединке российский гроссмейстер Ян Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем, и играть им предстоит «классику».

Для Непомнящего WR Chess Masters — состязание чрезвычайно важное. В шахматах считается, что долгое отсутствие игровой практики перед чемпионским матчем — серьезный минус для шахматиста, какой бы глубокой и качественной ни была его подготовка.

Дин Лижэнь свою порцию практики получил, выступив в январе на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зе, его российский оппонент получит ее в ближайшие несколько дней в Дюссельдорфе. И это будет, скорее всего, неплохая практика с точки зрения как уровня противников, так и стилистического разнообразия.

Турнир в Вейк-ан-Зе, кажется, задал новый тренд — смешивать в составе матерых гроссмейстеров с юнцами, поколением тинейджеров, уже потихоньку выбирающимся на ведущие позиции в мировых шахматах. В этом смысле WR Chess Masters вполне соответствует духу времени. Его состав из десяти шахматистов поделен поровну на два отряда. Молодежный представляют индийцы Гукеш Доммараджу с Рамешбабу Прагнанандхой, россиянин Андрей Есипенко, немец Винсент Каймер и узбек Нодирбек Абдусатторов. Есипенко самый старший из них, ему 20. Каймеру с Абдусатторовым — по 18, а индийцы еще моложе. Рамешбабу Прагнанандхе 17 лет, Гукешу Доммараджу — 16. При этом все уже имеют в послужном списке солидные достижения. Абдусатторов — победитель позапрошлогоднего чемпионата мира по рапиду и прошлогодней Всемирной шахматной олимпиады, который чуть было не занял первое место в Вейк-ан-Зе, лишь в заключительном туре отдав его голландцу Анишу Гири,— слегка выделяется среди остальных. Играют тинейджеры, как правило, резко и агрессивно.

Отряд мэтров — это наряду с Непомнящим американцы Левон Аронян и Уэсли Со, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, а также Аниш Гири, шахматисты титулованные, входящие или недавно входившие в топ-десятку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) и непохожие друг на друга по игровой манере. Фишка Гири — осторожность, фишка Ароняна и Со — гармония и активность, а Дуда обожает принимать нешаблонные решения, пусть иногда они оказываются не слишком корректными.

Столкновение за доской со всеми этим особенностями и привычками вряд ли будет лишним для Яна Непомнящего перед вторым в жизни чемпионским матчем. В первом он в конце 2021 года проиграл Магнусу Карлсену.

Алексей Доспехов