Бизнес подсчитал замещение

Российский бизнес смог заменить треть оборудования ушедших с рынка поставщиков российскими аналогами. Об этом заявила вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова на пресс-конференции «Результаты импортозамещения в России и его перспективы». По словам эксперта, порядка 20% производственной техники по-прежнему привозится из стран, которые Москва называет недружественными. С чем у бизнеса наибольшие проблемы? И насколько российское оборудование уступает западным разработкам? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Импортозамещением российские власти активно занимаются последние 10 лет или, по крайней мере, говорят об этом. На эти цели выделяются миллиарды, но по доброй воле на продукцию отечественных производителей, если смотреть на статистику, бизнес перестраиваться не готов. Санкции же зачастую не оставляют игрокам иного выбора. Но и здесь все непросто: подходящих аналогов у местных производителей зачастую нет, поэтому за минувший год импортозаместить бизнес смог только треть своего оборудования.

В РСПП преподносят эти цифры как достижение, но глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов находит такие данные лукавыми:

«Если у вас остался 1% того, чего вам не хватает, то это ключевой и критический показатель, без которого ничего работать не будет. Какой тогда смысл замещения? Это же не значит, что удалось сделать весь комплекс, который необходим для производства чего-то сложного. Ни одна страна в мире не является импортонезависимой. Реальная задача импортозамещения может стоять только в отношении критических отраслей, то есть только оборонки, энергетики, информационной безопасности».

Но даже с этими отраслями есть проблемы: современного отечественного оборудования, необходимого для нефтяного сектора, например, пока не производят. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что российские аналоги западных мощностей нередко не выдерживают конкуренции. Так что формально импортозамещение происходит, но в ущерб бизнесу, объясняет директор компании «Метрология и Автоматизация» Александра Давыдкина:

«Товары многих западных производителей мы смогли заменить российскими аналогами, но не всегда это соизмеримо. То есть, если там мы имели определенное качество, определенные сроки, то здесь уже приходится идти на какие-то компромиссы. Плюс российские компании очень часто зависимы от поставки комплектующих из других стран, и это тоже накладывает свой отпечаток».

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), РСПП, ВЭБа и «Сколково» тем временем разработали семь стратегий импортозамещения для России. В сфере электроники, например, предлагается переносить производства в дружественные страны. В части производства автомобилей — сделать шаг назад и отказаться от продвинутых технологий, чтобы с конвейера сходили хоть какие-то машины. Директор по экономической политике ВШЭ и автор доклада о стратегиях импортозамещения Юрий Симачев убежден, что ничего катастрофического от такого упрощения не произойдет:

«Никто не говорит, что вместо бензинного двигателя нужно использовать паровой. Речь идет про некоторое упрощение в техническом регулировании, в регламентах, которые позволяют производить продукцию и при этом не быть связанным с какими-то существенными ограничениями. Это можно сделать практически сразу».

Аналитики, впрочем, признают, что импортозаместить абсолютно все. Мало того, что не получится, так еще и не имеет смысла, поэтому выстраивать связи с зарубежными партнерами все-таки придется. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в рамках параллельного импорта в страну привезли товары на $20 млрд. В основном это были автомобили, станки и оборудование.

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