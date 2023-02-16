Союз журналистов России пообещал добиваться отмены статей о фейках и дискредитации армии

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что организация будет настаивать на отмене уголовной и административной ответственности по делам о распространении фейков и дискредитации российской армии. Однако начать добиваться отмены статей СЖР рассчитывает после окончания боевых действий на Украине.

«Во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить... Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты»,— сказал Владимир Соловьев во время лекции в УрФУ (цитата по ТАСС).

Он отметил, что СЖР два раза удалось добиться аннулирования штрафов для журналистов за «неправильные заявления по отношению к СВО».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки об армии России, который повлиял на освещение событий на Украине в СМИ и ограничил перечень источников и тем, доступных для использования при публичном обсуждении действий российской армии. Ряд СМИ заявили временном прекращении работы из-за нового закона или были заблокированы. Вчера, 15 февраля, по делу о военных фейках к шести годам колонии была приговорена журналистка издания RusNews Мария Пономаренко. 1 февраля журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по той же статье. Правонарушение по статье КоАП о дискредитации российской армии для юридических лиц влечет штраф в размере до 1 млн руб.

Андрей Сапожников