Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о военных фейках

К шести годам колонии общего режима Ленинский районный суд Барнаула приговорил Марию Пономаренко, журналистку издания RusNews, арестованную в апреле 2022 года по делу о распространении фейков о российской армии. Причиной для судебного разбирательства стал пост журналистки в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta) об обстреле драматического театра в Мариуполе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Пономаренко во время суда

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Мария Пономаренко во время суда

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

Как сообщил адвокат Марии Пономаренко Дмитрий Шитов, суд также запретил журналистке в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Гособвинение запрашивало для Марии Пономаренко девять лет колонии общего режима.

Адвокат пояснил, что в полиции не смогли узнать, с какого IP-адреса был опубликован пост, из-за которого журналистка была приговорена к шести годам колонии. Представители правоохранительных органов объяснили это тем, что Instagram — это «враждебная организация», не отвечающая на запросы российской полиции.

В мае Мария Пономаренко была этапирована в СИЗО Барнаула — там у нее было диагностировано истерическое расстройство личности. Адвокат журналистки передавал, что в камере его подзащитной, страдающей клаустрофобией, единственное окно заклеено серой пленкой. В сентябре журналистка его разбила, за что была отправлена в карцер.

Тогда же стало известно, что Мария Пономаренко вскрыла себе вены. Впоследствии суд отказался перевести ее под домашний арест. На свободе у нее остались две несовершеннолетние дочери.

Андрей Сапожников