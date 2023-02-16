Мэра не по морде отбирают

Новосибирский горсовет на заседании в среду одобрил отчет мэра Анатолия Локотя (КПРФ) о проделанной в 2022 году работе. Достижения коммуниста, уже дважды избранного горожанами на свою должность, похвалили представители разных фракций, даже «Единой России». Впрочем, это не помешало депутатам сразу после отчета поддержать идею отмены прямых выборов градоначальника. Областное заксобрание может воплотить ее в жизнь уже на следующей неделе. Сам господин Локоть возможное решение властей не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На сессии 15 февраля депутаты новосибирского горсовета заслушали традиционный отчет главы города о проделанной работе. Коммунист Анатолий Локоть перечислил целый ряд достижений его администрации за 2022 год: рассказал о росте доходной части бюджета Новосибирска на 17%, о завершении строительства парка «Арена» (и скором завершении — новой станции метро), о строительстве 1,2 млн кв. м жилья, о расселении 805 человек из аварийных домов и т. д.

Отчет произвел на депутатов благоприятное впечатление. Так, единоросс Игорь Титаренко поблагодарил городскую администрацию за привлечение застройщиков к развитию социальной инфраструктуры. Независимый депутат Наталья Пинус отметила, что в минувшем году «замечательно отработали финансовые службы», а ее коллега Светлана Каверзина констатировала «кардинальное улучшение» в работе общественного транспорта. Прозвучали даже совсем уж комплиментарные данные — о росте уровня доверия горожан к муниципальной власти с 49% до 53%.

Горсовет единогласно принял отчет мэра, а сам Анатолий Локоть отправился на совещание в прокуратуру, которое было посвящено последствиям взрыва газа в жилом доме 9 февраля, унесшего жизни 14 человек. Депутаты же тем временем заслушали и обсудили информацию об отмене прямых выборов главы Новосибирска.

Напомним, 2 февраля в областное законодательное собрание был внесен законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Его авторами стала группа из 10 депутатов — представители «Единой России», ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и независимые парламентарии. Согласно документу, главу администрации будут избирать муниципальные депутаты среди кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. 14 февраля комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять этот законопроект.

На обсуждение горсовета инициативу вынес председатель комитета областного заксобрания по госуправлению Игорь Умербаев («Единая Россия»). Он постарался убедить депутатов в том, что права выбора новосибирцев не лишают — меняется лишь форма его реализации. По словам единоросса, новую модель диктуют «сложное время» и «единая система публичной власти», описанная в Конституции в 2020 году. Упомянул он и снижение «электоральной активности». В заключение господин Умербаев усомнился в способностях избирателей к осознанному выбору. «О, у этого лицо толстое какое-то, а этот на бандита смахивает. А у этого вроде ничего лицо — давай за него проголосуем!» — спародировал он пришедшего на участок горожанина.

«На мой взгляд, самым большим плюсом и, пожалуй, главным аргументом в пользу изменения системы выборов мэра является как раз профессиональная конкурсная комиссия, где кандидат проходит экзамен на профпригодность»,— поддержал однопартийца спикер горсовета, единоросс Дмитрий Асанцев. А независимый депутат Игорь Украинцев и вовсе предложил признать, что мэр является «помощником губернатора», а потому его выборы излишни.

Ряд депутатов высказался против отмены прямых выборов. «Что такое случилось? Почему вы перестали верить новосибирцам?» — возмутилась Светлана Каверзина. А независимый депутат Антон Картавин предложил провести референдум, чтобы выяснить мнение горожан. Позиция самого градоначальника осталась неизвестной. Напомним, ранее Анатолий Локоть, дважды побеждавший на прямых выборах — в 2014 и 2019 годах, заявил журналистам, что не считает нужным делать «какие-то политические заявления на этот счет».

Отметим, что позиция горсовета формально не влияет на решение заксобрания. Как сообщил Игорь Умербаев, 20 февраля оно, скорее всего, примет законопроект. После подписания губернатором у горсовета будет три месяца, чтобы привести муниципальные нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом. Полномочия мэра Анатолия Локотя истекают в сентябре 2024 года.

Валерий Лавский, Новосибирск