Минобороны Германии: Украина получит меньше танков, чем было обещано

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2. Ранее господин Писториус критиковал темпы поставки этих танков Украине.

Германия обещала поставить на Украину 14 танков Leopard 2, Португалия — три танка, сообщил Борис Писториус на брифинге после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе. «Мы не достигнем размера батальона»,— сказал он, его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, что почти достаточно численности для стандартного украинского танкового батальона в 31 единицу, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать. Он добавил, что эти танки поступят в Украину только в конце апреля.

В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.

Анастасия Ларина