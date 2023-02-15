«Талибану» не повезло

Афганистан превращается в главный плацдарм терроризма в Центральной Азии. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, предупредив, что многотысячная группировка запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) сосредоточена на границе с Таджикистаном. Ответственность за это Анатолий Сидоров возложил на находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан», также запрещенное в РФ. Жесткой критике талибов подверг и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, предположивший, что это движение может быть свергнуто афганским народом. Через полтора года после их прихода к власти Москва отворачивается от талибов, не выполнивших свои обещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Талибы отмечают первую годовщину взятия Кабула (август 2022 года)

Фото: Ali Khara / Reuters Талибы отмечают первую годовщину взятия Кабула (август 2022 года)

Фото: Ali Khara / Reuters

Тревожное заявление начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова о новых вызовах безопасности России и ее союзников прозвучало во вторник в ходе онлайн-пресс-конференции. «В Афганистане действуют 20 тыс. боевиков различных террористических организаций, среди которых самая многочисленная "Вилаят Хорасан" (филиал ИГ.— “Ъ”) — 6,5 тыс. человек, "Аль-Каида", ИДУ ("Исламское движение Узбекистана"; все перечисленные организации запрещены в РФ.— “Ъ”), другие»,— сообщил Анатолий Сидоров. По его словам, многотысячная группировка боевиков сосредоточена на границе с Таджикистаном. «В Афганистане много сил, которые хотят дестабилизировать обстановку на южных рубежах организации, главное — не допустить внезапности. Таджикистан мы никогда не оставим»,— пообещал военный. По его словам, время реагирования коллективных сил ОДКБ в случае угрозы Таджикистану с афганской территории составит 12 часов (таджикско-афганская граница протяженностью около 1,4 тыс. км одновременно является южным рубежом СНГ и ОДКБ).

Ответственность за укрепление позиций мирового террористического интернационала в Афганистане генерал-полковник Сидоров возложил на движение «Талибан».

«Дестабилизации обстановки в регионе способствует политика талибского руководства по притеснению национальных и религиозных меньшинств, отсутствие единства и рост противоречий внутри движения "Талибан", деградация экономической ситуации и обострение гуманитарных проблем»,— перечислял проблемы Анатолий Сидоров, также упомянув неконтролируемый наркотрафик и нелегальный оборот оружия. Его главный вывод: ситуация в Афганистане говорит о вероятности возвращения к гражданской войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Серьезные претензии талибам предъявляют сейчас и российские дипломаты. «Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены. Талибы гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза. Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями»,— заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Таджикистане Семен Григорьев. Среди не выполненных талибами обещаний — создание инклюзивного правительства, а также борьба с производством и контрабандой наркотиков. «Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа»,— резюмировал посол.

Самой жесткой критике подверг талибов спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. В интервью индийскому еженедельнику Week, опубликованном в воскресенье, дипломат похвалил талибов за то, что они проделали огромную работу, чтобы выгнать американцев из Афганистана. Но затем господин Кабулов был вынужден признать, что это осталось их единственным достижением, поскольку, по его словам, новые власти в Кабуле так и не научились управлять страной.

«Мы, конечно, стараемся не вмешиваться во внутренние дела других стран. Но мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы справляются с ситуацией»,— заявил Замир Кабулов.

«Движение "Талибан" иногда не может понять очень простых вещей, особенно когда нет никаких вызовов его власти. Я имею в виду серьезных соперников, которые способны его сместить»,— заявил господин Кабулов, впервые открыто допустив возможность свержения режима талибов некими «серьезными соперниками», которых он, впрочем, не назвал.

Мысль о том, что талибы не стали выразителями интересов афганского народа, стала в интервью Замира Кабулова ключевой. «Талибам, как и предыдущим марионеточным правительствам, повезло, что у них есть такие люди, как афганцы, которые могут выжить, питаясь только куском хлеба и водой. Но хватит — значит хватит, так не может продолжаться»,— предупредил Замир Кабулов. «Есть еще один элемент, который гораздо сильнее дипломатии,— это жизнь. Жизнь заставит талибов измениться. Но для этого им придется начать страдать самим — не афганскому народу»,— резюмировал российский дипломат.

На прошлой неделе в Москве прошел пятый раунд консультаций высокопоставленных силовиков и дипломатов из соседних с Афганистаном государств, главной темой которых стала растущая террористическая угроза. Афганские власти, добивавшиеся права принять участие в обсуждении (см. “Ъ” от 6 февраля), приглашения в российскую столицу так и не получили.

Принимая гостей в Кремле, российский президент Владимир Путин описал положение в Афганистане как крайне тревожное: международные террористические организации наращивают потенциал, растет оборот наркотиков.

«Для нас это всегда было важно, а сегодня важно вдвойне, чтобы на наших южных границах не возникали точки напряжения»,— подчеркнул Владимир Путин. После неутешительного диагноза, который поставил афганским властям президент Путин, и зазвучала жесткая критика в адрес Кабула со стороны высокопоставленных российских военных и дипломатов.

На этом фоне в Афганистане вновь заявили о себе силы, готовые бросить новый вызов талибам. Как сообщило в воскресенье агентство Hama Press, бывший вице-президент страны маршал Абдул-Рашид Дустум призвал Таджикистан и Узбекистан передать самолеты и вертолеты бывшей афганской армии силам Фронта национального сопротивления, противостоящим движению «Талибан». По данным американского издания Politico, в августе 2021 года пилоты ВВС Афганистана перегнали в Узбекистан 25% своей военной авиации. Это, в частности, вертолеты UH-60 Black Hawk, Ми-17, Ми-25, а также легкие турбовинтовые штурмовики A-29, турбовинтовые самолеты С-208. В январе прошлого года талибы потребовали от Таджикистана и Узбекистана вернуть авиатехнику, но Кабулу ответили отказом.

Между тем, по сообщению агентства Hama Press, в своем последнем на текущий момент заявлении маршал Дустум выразил убеждение, что режим талибов в Афганистане долго не продержится, и призвал все оппозиционные силы страны объединиться.

Сергей Строкань