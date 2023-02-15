В Молдавии объект, из-за которого закрывали небо, идентифицировали как дрон или измерительное устройство

Спикер парламента Молдавии Владимир Гросу рассказал о неопознанном объекте, из-за которого 14 февраля временно закрывали воздушное пространство страны. По словам господина Гросу, это мог быть либо дрон, либо измерительное устройство.

«Да, либо беспилотник, либо устройство, которое выполняет какие-то измерения на определенной высоте… Информация поступила от украинских коллег»,— заявил спикер молдавского парламента (цитата по ProTV). По его словам, объект прилетел с севера, со стороны Украины.

Вчера, 14 февраля, Управление воздушной авиации страны сообщило, что полеты над Молдавией приостанавливались из-за неопознанного летательного объекта. Сегодня, 15 февраля, над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров с «разведывательным оборудованием».

Мария Федотова