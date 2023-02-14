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Коммерсантъ FM
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Воздушное пространство Молдавии снова открыли

Воздушное пространство Молдавии было снова открыто. Об этом сообщили в управлении гражданской авиации Молдавии. Воздушное пространство страны было закрыто «из соображений безопасности» около 15:20 мск. Ограничительный режим должен был действовать до 17:00 мск.

10 февраля Минобороны Молдавии сообщило, что в воздушное пространство страны вошла ракета. Она пролетела над городами Мокра в Приднестровском районе и Косауць Сорокского района и направлялась в сторону украинской границы. В связи с этим в МИД Молдавии был вызван посол России.

Анастасия Ларина

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