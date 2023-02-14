Молдавия объяснила приостановку полетов обнаружением неопознанного летательного объекта

Временный запрет на полеты в Молдавии ввели из-за неопознанного летательного объекта, похожего на метеозонд. Об этом сообщили в управлении воздушной авиации страны. Воздушное пространство закрыли около 15:20 мск, ограничения отменили меньше чем через час.

Как сообщили в управлении воздушной авиации со ссылкой на данные Минобороны, неопознанный летательный объект был замечен в воздушном пространстве страны в 12:30 (13:30 мск).

«Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства страны»,— говорится в сообщении ведомства. Других подробностей не приводится.

Лусине Баласян