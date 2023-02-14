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Коммерсантъ FM
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Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии

Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство страны, сообщила крупнейшая национальная авиакомпания Air Moldova. Причины подобного решения не объясняются.

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание будет корректироваться»,— говорится в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) авиакомпании.

Как представители Air Moldova пояснили «Интерфаксу», пространство было закрыто «из соображений безопасности». Ограничительный режим будет действовать до 17:00 мск.

10 февраля министерство обороны Молдавии сообщило, что воздушное пространство страны нарушила ракета. Она пролетела над городами Мокра (Приднестровский район) и Косауць (Сорокский район). Снаряд направлялся в сторону Украины. Из-за инцидента в МИД Молдавии был вызван российский посол.

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Андрей Сапожников

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