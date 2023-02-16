Цифровые активы выставляют на площадки

Финансовые маркетплейсы могут стать площадкой для вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА). Принятый в первом чтении законопроект позволяет им получить и статус оператора обмена ЦФА. Однако это путь не быстрый — первые операторы информационных систем ожидали попадания в реестр ЦБ больше года, а в реестр операторов обмена регулятор пока никого не включил. Помимо организационных препятствий, маркетплейсам потребуется настраивать свои информационные системы, а также выдержать конкуренцию со стороны крупных игроков рынка ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно принятому в среду, 15 февраля, в первом чтении законопроекту, финансовые маркетплейсы могут получить возможность как выпускать цифровые финансовые активы, так и стать площадкой для их вторичного обращения. Однако для этого им придется попасть в соответствующие реестры ЦБ — операторов информационных систем (ИС) или операторов обмена ЦФА.

В настоящее время в реестре операторов ИС находятся всего четыре организации — «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-банк (см. “Ъ” от 3 февраля). ЦБ в реестр операторов обмена ЦФА пока никого не включил, хотя первые три оператора ИС подавали заявки два года назад. В реестре финансовых маркетплейсов находятся шесть организаций — Московская биржа, «ВТБ Регистратор», «Сравни.ру», «Открытый финансовый маркетплейс» (ОФМ), «Инфинитум» и «Цифровые технологии».

Участники обоих рынков и эксперты позитивно отнеслись к законопроекту. По словам гендиректора «Атомайза» Екатерины Фроловичевой, предложенное изменение «продиктовано стремлением привлечь дополнительную ликвидность на рынок ЦФА», так как остается вопрос, «как организовать обращение ЦФА, выпущенных на одной платформе, для клиентов другой платформы». Поэтому обозначенный в законе о ЦФА путь — это появление операторов обмена, которые смогут организовать межплатформенную торговлю, добавляет она. Как указывает заместитель гендиректора финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков, инвестиционные продукты являются «логичным продолжением для развития рынка платформ, а ЦФА выглядят перспективным механизмом». По его мнению, снятие ограничения по совмещению деятельности в первую очередь интересно группам, которые уже имеют оператора платформы и инвестиционный бизнес. На Московской бирже полагают, что совмещение деятельности маркетплейса и оператора ЦФА «создаст предпосылки для упрощения клиентского пути и оптимизации технологий предложения финансовых инструментов».

При этом, как ожидает основатель юридического бюро Sagrada Legal Олег Ушаков, не только действующие финансовые платформы могут изъявить желание выйти на рынок ЦФА, но и у операторов ИС может появиться желание получить статус финансовой платформы и стать универсальным маркетплейсом. В частности, гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди подтвердил, что будет рассматривать партнерство с маркетплейсом. Вместе с тем, по словам госпожи Фроловичевой, «Атомайз» планирует организовать торговлю через привычные для инвесторов приложения банков и брокеров, хотя считает рациональной «любую модель рынка, которая будет экономически привлекательной для участников и не противоречит духу закона».

Вместе с тем эксперты указывают и на сложности такой интеграции. В частности, процесс попадания в реестр операторов ИС занял у действующих игроков больше года. Кроме того, маркетплейсам придется приводить в соответствие с требованиями ЦБ собственные информационные системы или строить платформу с нуля, говорит собеседник “Ъ” в одном из банков. При этом директор по развитию финансовых продуктов ОФМ Андрей Ермаков отмечает, что на рынок ЦФА получили доступ очень крупные финансовые игроки. И с одной стороны, они имеют широкие возможности (финансовые и инфраструктурные), а с другой стороны, обладают широкой клиентской базой. «Эти два фактора могут затруднять интеграцию данных организаций в маркетплейс, поэтому сначала должно произойти становление рынка ЦФА, а потом значительное расширение его участников, которое уже повлечет за собой построение бизнес-модели и привлечение клиентов через операторов финансовых платформ-маркетплейсов»,— считает он. Господин Ушаков считает, что закон о финансовых маркетплейсах целесообразно доработать. По его мнению, сделки там наравне с потребителями (физическими лицами) должны быть доступны и для юридических лиц.

Ольга Шерункова, Ксения Куликова