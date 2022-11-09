К цифровым активам отнеслись пассивно

Опрос «ВТБ Факторинга» показал, что 63% компаний не готовы даже рассматривать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Между тем суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для них, в компании оценивают на уровне 30–35 трлн руб. Эксперты называют среди главных препятствий развития инструмента, с одной стороны, вопросы к его регулированию, а с другой — отсутствие у бизнеса какого-либо понимания, «что это вообще такое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«ВТБ Факторинг» опросила 292 компании в рамках исследования о ЦФА, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 60% представляют малый и средний бизнес с выручкой до 2 млрд руб., 40% — верхний сегмент среднего и крупный бизнес с выручкой более 2 млрд руб.

Опрос показал, что 63% респондентов не готовы выпускать ЦФА.

Главными препятствиями для выпуска ЦФА выступают слабая информированность — 57%, удовлетворенность имеющимися финансовыми инструментами (24%, ее «можно интерпретировать и как отсутствие ценных конкурентных преимуществ ЦФА в текущем варианте», говорится в исследовании) и сложность самой по себе процедуры (13%).

В то же время доля желающих попробовать выпустить ЦФА оказалась больше, чем желающих в них инвестировать,— 26% и 11% соответственно. Среди причин, которые компании рассмотрели бы для выпуска ЦФА, лидируют два фактора: для 27% респондентов это потребность в дополнительном внешнем финансировании, для 20% — профессиональное любопытство. По срокам 35% потенциальных эмитентов выпустили бы ЦФА на 90–365 дней, 28% — с обращением до 90 дней.

Для развития рынка необходимо снять ограничения: активнее информировать бизнес об этом инструменте и запустить вторичный оборот ЦФА, который позволит сбалансировать сроки эмиссии и инвестирования, считает гендиректор «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов. По его мнению, суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для выпуска ЦФА, составляет 30–35 трлн руб. в ценах прошлого года. «Даже если мы консервативно предположим, что на начальном этапе уровень проникновения ЦФА как нового финансового инструмента не превысит 3–5%, то объем рынка ЦФА может составить 1–2 трлн руб. в среднесрочной перспективе»,— подчеркнул топ-менеджер.

Главным препятствием для выпуска ЦФА остается отсутствие «какого-либо понимания, для чего вообще нужен такой инструмент и как с ним работать», считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

По его мнению, закон о ЦФА не работает вне крупных корпораций. Сегодня рынок в целом не готов к новым форматам работы с инвестициями, считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Мария Телегина. По ее словам, проблема в страхе инвесторов, «особенно на фоне текущей финансовой ситуации».

Преподаватель Moscow Digital School, советник Lidings Дмитрий Кириллов считает, что развитию рынка ЦФА мешают три фактора. Первый из них — скромный реестр операторов ЦФА, который «может говорить о сверхконсервативном подходе ЦБ, не считающего претендентов на включение в реестр достойными выхода на рынок; отсутствии таких претендентов, способных построить эффективную и безопасную платформу для выпуска ЦФА; выжидательной позиции эмитентов и инвесторов». В реестре операторов, которые могут выпускать ЦФА, только «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус». Второй фактор — все то же непонимание эмитентами и инвесторами преимуществ ЦФА перед привычными инструментами, третий — регуляторная закрытость рынка.

3 оператора ИС, которые могут выпускать ЦФА — «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус»,— состоят на данный момент в реестре ЦБ.

Сильным толчком к развитию сегмента послужит размещение ЦФА в традиционной финансовой инфраструктуре, например у брокеров, которые уже до конца года смогут предложить розничным клиентам доступ к таким активам в рамках внебиржевой торговли, считает глава «Лайтхауса» Денис Иорданиди. Это, по его словам, позволит увеличить ликвидность ЦФА. Другие игроки рынка ЦФА, «Атомайз» и Сбербанк, не ответили “Ъ”.

Повлиять на развитие рынка может только одно — более комплексное регулирование цифровой индустрии целиком, в том числе криптовалюты, и применение для этого новых подходов, подчеркивает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Однако, признает эксперт, сейчас не видно никаких предпосылок, указывающих на то, что через год-два хоть что-то изменится. В целом, добавляет он, «регулирование ЦФА готово, и если сейчас бизнес не видит причины входить в эту индустрию, то он не увидит ее и через несколько лет».

Ксения Куликова