Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К цифровым активам отнеслись пассивно

Большинство компаний не готовы выпускать ЦФА

Опрос «ВТБ Факторинга» показал, что 63% компаний не готовы даже рассматривать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Между тем суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для них, в компании оценивают на уровне 30–35 трлн руб. Эксперты называют среди главных препятствий развития инструмента, с одной стороны, вопросы к его регулированию, а с другой — отсутствие у бизнеса какого-либо понимания, «что это вообще такое».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«ВТБ Факторинг» опросила 292 компании в рамках исследования о ЦФА, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 60% представляют малый и средний бизнес с выручкой до 2 млрд руб., 40% — верхний сегмент среднего и крупный бизнес с выручкой более 2 млрд руб.

Опрос показал, что 63% респондентов не готовы выпускать ЦФА.

Главными препятствиями для выпуска ЦФА выступают слабая информированность — 57%, удовлетворенность имеющимися финансовыми инструментами (24%, ее «можно интерпретировать и как отсутствие ценных конкурентных преимуществ ЦФА в текущем варианте», говорится в исследовании) и сложность самой по себе процедуры (13%).

В то же время доля желающих попробовать выпустить ЦФА оказалась больше, чем желающих в них инвестировать,— 26% и 11% соответственно. Среди причин, которые компании рассмотрели бы для выпуска ЦФА, лидируют два фактора: для 27% респондентов это потребность в дополнительном внешнем финансировании, для 20% — профессиональное любопытство. По срокам 35% потенциальных эмитентов выпустили бы ЦФА на 90–365 дней, 28% — с обращением до 90 дней.

Для развития рынка необходимо снять ограничения: активнее информировать бизнес об этом инструменте и запустить вторичный оборот ЦФА, который позволит сбалансировать сроки эмиссии и инвестирования, считает гендиректор «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов. По его мнению, суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для выпуска ЦФА, составляет 30–35 трлн руб. в ценах прошлого года. «Даже если мы консервативно предположим, что на начальном этапе уровень проникновения ЦФА как нового финансового инструмента не превысит 3–5%, то объем рынка ЦФА может составить 1–2 трлн руб. в среднесрочной перспективе»,— подчеркнул топ-менеджер.

Главным препятствием для выпуска ЦФА остается отсутствие «какого-либо понимания, для чего вообще нужен такой инструмент и как с ним работать», считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

По его мнению, закон о ЦФА не работает вне крупных корпораций. Сегодня рынок в целом не готов к новым форматам работы с инвестициями, считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Мария Телегина. По ее словам, проблема в страхе инвесторов, «особенно на фоне текущей финансовой ситуации».

Преподаватель Moscow Digital School, советник Lidings Дмитрий Кириллов считает, что развитию рынка ЦФА мешают три фактора. Первый из них — скромный реестр операторов ЦФА, который «может говорить о сверхконсервативном подходе ЦБ, не считающего претендентов на включение в реестр достойными выхода на рынок; отсутствии таких претендентов, способных построить эффективную и безопасную платформу для выпуска ЦФА; выжидательной позиции эмитентов и инвесторов». В реестре операторов, которые могут выпускать ЦФА, только «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус». Второй фактор — все то же непонимание эмитентами и инвесторами преимуществ ЦФА перед привычными инструментами, третий — регуляторная закрытость рынка.

3

оператора ИС, которые могут выпускать ЦФА — «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус»,— состоят на данный момент в реестре ЦБ.

Сильным толчком к развитию сегмента послужит размещение ЦФА в традиционной финансовой инфраструктуре, например у брокеров, которые уже до конца года смогут предложить розничным клиентам доступ к таким активам в рамках внебиржевой торговли, считает глава «Лайтхауса» Денис Иорданиди. Это, по его словам, позволит увеличить ликвидность ЦФА. Другие игроки рынка ЦФА, «Атомайз» и Сбербанк, не ответили “Ъ”.

Повлиять на развитие рынка может только одно — более комплексное регулирование цифровой индустрии целиком, в том числе криптовалюты, и применение для этого новых подходов, подчеркивает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Однако, признает эксперт, сейчас не видно никаких предпосылок, указывающих на то, что через год-два хоть что-то изменится. В целом, добавляет он, «регулирование ЦФА готово, и если сейчас бизнес не видит причины входить в эту индустрию, то он не увидит ее и через несколько лет».

Ксения Куликова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...