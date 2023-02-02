Цифра застыла на тесте

На третий год действия закона «О цифровых финансовых активах…» право выпускать ЦФА получила четвертая организация — Альфа-банк. До сих пор этот рынок не выходит за рамки тестирования, хотя общий объем выпущенных продуктов превысил 1 млрд руб. К тому же полноценно не заработал и вторичный рынок, в том числе из-за отсутствия операторов обмена ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Банк России 2 февраля включил в реестр операторов информационных систем (ОИС) Альфа-банк, который стал четвертым участником рынка, который получил право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Это произошло спустя год после включения в реестр первой компании («Атомайз», см. “Ъ” от 4 октября 2022 года) и почти одиннадцать месяцев после включения в реестр двух других операторов (Сбербанк и «Лайтхаус», см. “Ъ” от 18 марта 2022 года).

Как рассказал директор по инновациям банка Денис Додон, «Альфа-банк станет первым эмитентом на своей платформе и выпустит денежное требование», а первыми, кому будут предложены ЦФА, будут клиенты банка и брокера «Альфа-Инвестиции».

По оценке “Ъ” на основе данных ОИС, на начало февраля было зарегистрирован 21 выпуск ЦФА потенциальным объемом свыше 1,2 млрд руб. При этом больше чем у половины выпусков объем не превысил 1 млн руб. Базовыми активами выступают драгоценные металлы или права денежных требований. Сроки обращения ЦФА составляют, как правило, 1,5–3 месяца. Лишь предельный срок выпуска «золотых» ЦФА Сбербанка установлен в пять лет (до 1 января 2028 года).

Альфа-банк также планирует размещать ЦФА на права денежных требований и ЦФА, токенизирующие физические активы, в том числе драгметаллы. Во втором случае это «гибридные активы», «которые оцифровывают физический актив и позволяют инвестору получить либо денежное требование, привязанное к его цене, либо сам физический актив, придавая ему ликвидность», поясняет господин Додон.

«Атомайз» и «Лайтхаус» также планируют развивать ЦФА на базе денежных требований. При этом «Атомайз» собирается предложить инвесторам ЦФА на бриллианты, а также ЦФА на квадратный метр недвижимости, заявила гендиректор компании Екатерина Фроловичева. В отношении выпуска ЦФА в виде денежных требований у компании достигнута договоренность о секьюритизации портфеля кредитов банка и портфеля дебиторской задолженности факторинговой компании. «Лайтхаус» планирует провести в феврале «значительные по объему выпуски» как в рублях, так и в китайских юанях (один выпуск был в прошлом году, см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года).

Как сообщили “Ъ” в Банке России, в настоящее время на рассмотрении находится несколько ходатайств на включение в реестры ОИС и операторов обмена ЦФА. Компания «Мастерчейна» ожидает включения в реестр ОИС в первом квартале. При этом у нее сохраняются договоренности с будущими эмитентами ЦФА — «ВТБ-Факторинг» (ранее выкупила один выпуск ЦФА), «Джи-групп» (ранее разместила один выпуск ЦФА) и рядом других, отметил гендиректор компании Иван Оперчук.

На Московской бирже в числе пилотных проектов рассматривают выпуск ЦФА «на короткие права требований к крупным корпорациям».

Однако интерес к включению в реестр операторов обмена ЦФА, судя по всему, снижается, тем более что организации, подавшие заявления еще два года назад, до сих пор туда не попали. «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга») не видит экономического смысла в роли оператора обмена для развития рынка ЦФА, говорит ее гендиректор Денис Иорданиди. Так, компания в ближайшее время ожидает согласование ЦБ возможности проведения сделок через номинальный счет, что позволит для эмитента и инвестора проводить моментальные автоматические расчеты по сделкам. Альфа-банк не подавал заявления на включение в этот реестр.

При этом эксперты указывают, что процесс формирования рынка ЦФА идет неспешно. Как отмечает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, за два года действия профильного закона в реестр операторов включили только четыре организации, являющиеся крупными игроками, «которые могу позволить себе зайти на не самый развитый рынок». Активность выпуска ЦФА минимальная, сделки носят единичный характер.

По мнению СЕО и основателя BitOK Дмитрия Мачихина, «ЦФА — сложный, перегруженный юридически, неликвидный способ оцифровки ценных бумаг». Для создания полноценного рынка в первую очередь необходимы ликвидность активов и появление инвесторов. Постепенно, считает господин Тугарин, рынок может выйти за рамки «искусственного оборота активов», но пока для этого «нет реальных предпосылок».

Ксения Куликова