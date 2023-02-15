Объем предложения на первичном рынке Екатеринбурга может снизиться на 10%

По итогам 2023 года объем предложения на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может снизится на 10%. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал». По его словам, сейчас объем предложения в городе довольно высокий. Так, в конце прошло года непроданных квартир на первичном рынке было 42 тыс., в январе эта цифра снизилась примерно до 40 тыс. квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Скорее всего, пик по предложению мы прошли, либо пройдем в ближайшие месяцы. Есть нюанс – из этого числа, сданными в эксплуатацию были только 4,2 тыс. квартир. Если эта цифра продолжит расти достаточно быстро, то мы увидим замедление инвестиций в следующие очереди действующих проектов. То есть не имеет смысла запускать следующую очередь жилого комплекса, если у тебя в предыдущей сданной очереди 20% не продано. Мы допускаем, что по итогам текущего года объем предложения у нас снизится примерно на 10%», — рассказал господин Хорьков.

О снижении объемов строительства заявили и участники рынка. «ЛСР в этом году сознательно снизила объем стройки и объем ввода в эксплуатацию. Мы можем в любой период времени резко увеличить объем строительного производства. Учитывая то наличие факторов, которое складывается, мы продолжаем строить, но конструктивно-умерено», — заявил гендиректор «ЛСР. Недвижимость - Урал» Владимир Крицкий.

Исполнительный директор, директор филиала «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова отметила, что компания не ставила проекты на паузу, но сдержано относится к срокам ввода. «Если не произойдет никаких внешних потрясений, мы планируем все заявленные проекты вывести в этом году – это около 10 проектов в разных локациях», — отметила она.

Заместитель гендиректора «Форум-Групп» Сергей Мямин заявил, что в нынешних реалиях, к вопросу когда стартовать с проектами и в каких объемах нужно подходить серьезно, учитывая, что на рынке присутствует «навес нераспроданных квартир». «Мы стараемся более взвешено подходить с учетом тех факторов, которые присутствуют у нас и в макроэкономике и в текущей конъектуре. Не будет стабильности и ипотеки или она будет неудобная, не будет спроса и нам придется очень сильно поджаться. Мы продолжаем строить и продавать "Александровский сад" и Forum City – здесь все идет по плану», — отметил он.

Как было озвучено на круглом столе, Екатеринбург занимает четвертое место в России по количеству строящегося жилья.

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