Екатеринбург занимает четвертое место в России по количеству строящегося жилья

В январе Екатеринбург занял четвертое место по объемам строящегося жилья в России, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы». По его данным, в стадии строительства в январе находилось больше 3,3 млн кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На первом месте по данному показателю находится Москва — 16,3 млн кв. м строящегося жилья, затем идет Санкт-Петербург — 7,6 млн кв. м и замыкает тройку Краснодар — 7,2 млн кв. м. Эти три города составляют 32% рынка в целом. 50% всего рынка в РФ занимают 11 городов с объемом текущего строительства от 1,4 млн кв. м. В это число входит и Екатеринбург. После уральской столицы, на пятом месте находится Новосибирск — 2,5 млн кв. м, за ним идет Уфа — 2,3 млн кв. м и Тюмень — 2,1 млн кв. м.

Екатеринбург также занимает четвертое место по количеству ДДУ. Господин Хорьков отметил, что иногородние и федеральные застройщики стремятся начать строить в Екатеринбурге из-за того, что в уральской столице высокая емкость рынка.

Напомним, ранее областной министр строительства Михаил Волков заявил, что в Свердловской области в 2023 году планируют ввести рекордный объем жилья — 2,98 млн кв. м.

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