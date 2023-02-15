Маленькие квартиры наделали много шума

Девелоперы Екатеринбурга не сошлись во мнении относительно ввода на законодательном уровне запрета на строительство малогабаритного жилья. Ранее введение такой нормы не исключил министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Одни участники рынка заявили, что это доступное жилье, другие назвали его «опиумом для народа» и общежитиями. По данным аналитиков, на однокомнатные квартиры и студии по итогам прошлого года пришлось от 21–34% спроса. Эксперты считают, в этом году данное ограничение в РФ вводить не будут, но к вопросу могут вернуться вновь через два-три года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможный запрет на строительство малогабаритного жилья взволновал уральских застройщиков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Возможный запрет на строительство малогабаритного жилья взволновал уральских застройщиков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России могут ввести ограничение на строительство малогабаритного жилья, заявил на прошлой неделе министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. По его словам, на федеральном уровне есть попытки «поставить заслон» строительству такого жилья.

Строительное сообщество неоднозначно отнеслось к этому заявлению. Во время круглого стола ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы» в среду, 15 февраля, между застройщиками возник спор — стоит ли вводить данный запрет. По словам президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, если в РФ начнут принимать закон о запрете строительства студий меньше 20 кв.м, то Гильдия, скорее всего, его поддержит.

«Мне не кажется, что мы продолжим сильно деградировать по размерам жилого юнита. На мой взгляд, точка баланса найдена»,— пояснил он. Правда, он признался, что три года назад не верил, что 20-метровые студии будут продаваться, а сейчас в Екатеринбурге их «продают сотнями»

Несогласие с возможным запретом выразил гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий: «Когда мы начинаем говорить о законодательных запретах на площадь квартир, мы что хотим от строительной отрасли получить? Квартиры в 18–22 кв.м — это возврат к советскому времени. Тогда они считались очень комфортабельными квартирами. Моя первая квартира, когда у меня уже была семья с двумя детьми — 22 кв.м. Это позволяло нормально жить, работать и ставить перед собой задачи по увеличению жилой площади».

Господин Крицкий добавил, что нужно отталкиваться от реалий, а именно от покупательской способности граждан. По его информации, порядка 70% продаж приходится на малогабаритное жилье. По данным «Авито Недвижимость», наибольшая часть спроса по итогам 2022 года приходилась на однокомнатные квартиры — 34,2%, а 21,4% на студии.

По словам господина Крицкого, маленькие квартиры интересуют людей, которые из-за высокого уровня инфляции держат средства не на банковских вкладах, а покупают жилье для своих детей на будущее.

В поддержку маленьких квартир выступил директор и совладелец компании Prinzip Геннадий Черных, хотя в ассортименте данного застройщика такого предложения вообще нет. «Это ответ, что происходит в экономике — реальные доходы снижаются. Я не вижу ничего плохого в студиях, я считаю, что ограничивать рынок ничем нельзя, кроме вопросов безопасности. Как только мы начинаем придумывать искусственные ограничения — это шаг в неправильную сторону»,— заявил он.

В спор вступил гендиректор компании «Первостроитель» Виктор Иванисенко, назвав маленькие квартиры «опиумом для народа». «Когда Владимир Павлович (Крицкий.— «Ъ-Урал») жил в квартире 22 кв.м, я имел комнату около 14 кв.м в общежитии. На сегодняшний день студии по 20–22 кв.м и на одном этаже их до 17–18 штук — это что? Не общежития? Должен быть норматив, мы должны думать о соседях. И нужно понимать, что каждая дверь в квартире — это машина внизу»,— заявил господин Иванисенко.

Он считает, что для людей нужно создавать более благоприятные условия для покупки жилья, например, ипотека должна быть под 2–3%. Солидарное мнение о снижении ипотечной ставки выразил заместитель гендиректора холдинга «Форум-групп» Сергей Мямин: «Основной потребитель — это не бизнесмен. Это человек, который получает доход — зарплату. Для него любая процентная ставка — плохо. С одной стороны, ничего бесплатного быть не должно, но если государство выбрало путь стимулирования спроса через ипотеку, то я убежден, что ипотечные ставки должны быть ниже».

Прийти к общему мнению участникам дискуссии не удалось, но, как считает Вячеслав Трапезников, в текущем году такие ограничения, скорее всего, не введут. Впрочем, это не значит, что через два-три года к этому вопросу не вернутся вновь. «Из опыта предыдущих лет: когда обсуждались значимые для отрасли новации, то у коллег в Москве (а они к власти ближе) на многие вопросы вдруг оказывается другая точка зрения. Подозреваю, что наши московские коллеги приложат серьезные усилия, чтобы продуктовых ограничений на законодательном уровне введено не было. Слишком большие деньги вложены в Новую Москву и в Краснодар»,— резюмировал господин Трапезников.

Мария Игнатова