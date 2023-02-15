Wildberries наращивает обороты

Маркетплейс Wildberries вновь удвоил оборот — по итогам года он превысил 1,5 трлн руб. В прошлом году покупатели приобрели почти 2 млрд единиц товара, что на 81% больше, чем в 2021-м. Традиционно удачным для Wildberries выдался четвертый квартал, оборот составил 620 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

И для прошлого года такие показатели даже аномальны, отметил гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Для четвертого квартала было, во-первых, характерно значительное замедление инфляции, и, во-вторых, заметное снижение потребительской активности. То есть на самом деле результаты просто феноменальные.

Компания мало того что смогла сохранить темпы роста и удвоить бизнес, но и значительно увеличила долю на рынке.

В целом рынок онлайн-коммерции в тот период, по нашим оценкам, вырос примерно на 27%, а Wildberries же увеличила бизнес более чем в два раза.

Здесь сыграл комплекс факторов, потому что нельзя, например, сказать, что компания боролась со слабыми конкурентами. Но фактически это свидетельствует о том, что ей удалось изменить потребительское поведение с точки зрения ускоренного притока в онлайн. Ведь мы постепенно начинаем видеть ту модель, которая характерна для ряда зарубежных стран, когда страница или поисковое приложение для маркетплейса становится начальным окном поиска.

Вместе с тем удвоить бизнес в этом году Wildberries не удастся, это просто уже эффект масштаба сработает, с одной стороны. С другой, эффект от значительного замедления инфляции, в первую очередь — в сегменте непродовольственных товаров».

Wildberries по-прежнему остается популярной франшизой среди россиян — инвестиции в открытие пункта выдачи заказов не превышают 0,5 млн руб. Но интерес к открытию точек постепенно снижается, отметила эксперт сервиса Franshiza.ru Анна Рождественская: «Темп роста в 2022-м несколько замедлился по сравнению с предыдущим годом, но тем не менее интерес инвесторов к открытию пунктов выдачи заказов в 2022 году увеличился на 23%.

Тут есть две параллельные тенденции. Во-первых, крупнейшие маркетплейсы стали сокращать охранный радиус, то есть теперь те партнеры, которые уже открыты и у которых есть ПВЗ, вынуждены сокращать аудиторию своих потенциальных покупателей, в том числе это происходит за счет общего роста оборота. Во-вторых, франшизы пошли все-таки больше в малые города и в населенные пункты с численностью населения от 5 тыс. человек и выше».

2022 год стал не только успешным для маркетплейсов, но и скандальным. Их, в частности, обвиняли в продаже контрафакта, а тот же Wildberries вводил штрафы для продавцов и пунктов выдачи, в самой компании называли это «депремированием».

Рынок растет быстрее, чем для него устанавливают правила, но для молодого бизнеса это нормально, подчеркнул основатель компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев: «Когда мы говорим о какой-то бизнес-модели, то она начинает хорошо расти, когда это выгодно обеим сторонам. В данном случае это касается продавцов и покупателей, и, конечно, интересно самим площадкам. Поэтому обороты очень быстро переходят на маркетплейсы. Все участники рынка фактически экспериментируют, что-то работает, что-то нет. Также игроки рынка запускают рекламные возможности, борются со всякими мошенническими схемами, в частности, с накруткой рейтинга товара за счет самовыкупа.

Так что еще несколько лет этот рынок будет точно так же штормить, станут меняться условия.

Ведь если мы смотрим на какой-нибудь привычный ритейл, то он развивался много десятилетий. Просто маркетплейсы точно такой же путь проходят, просто гораздо быстрее. Вместе с тем, понятно, что со временем товары во многом останутся в офлайне, особенно какие-то нишевые, уникальные. Но то, что касается категории non-food, то этот ассортимент будет просто перетекать дальше на эти площадки».

Аналитики полагают, что маркетплейсы вынуждены переходить к стратегии качественного роста, повышая свою выручку от каждого пункта выдачи заказов. Тот же Wildberries постепенно повышает комиссии для продавцов, а на днях компания объявила, что пакеты для покупателей станут платными.

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Иван Корякин