Посылки придержали раздачу

Интерес предпринимателей к открытию в крупных городах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, возраставший с начала пандемии, стал сокращаться по мере насыщения сегмента новыми объектами и снижения в целом деловой активности в стране. По оценке интернет-магазинов и курьерских служб, потенциал для появления новых пунктов остается в первую очередь в небольших городах и отдаленных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года интерес россиян к покупке бизнеса магазинов и пунктов выдачи заказов маркетплейсов вырос на 6%, подсчитали в «Авито», в то время как в 2021 году динамика была активнее — 11%.

Снижение интереса к открытию ПВЗ в 2022 году наблюдается и по спросу на открытие франшизы, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее данным, показатель вырос на 23% по сравнению с 2021 годом. Он мог быть выше, но в феврале 2022 года на фоне военных действий на Украине интерес к франшизам ПВЗ сократился сразу на 62%. Показатели стали восстанавливаться только в апреле, уточняет эксперт.

Госпожа Рождественская считает причиной изменения динамики общее снижение деловой активности и насыщение пунктами выдачи крупных городов. Кроме того, добавляют в СДЭК, в 2022 году с российского рынка e-commerce ушли крупные зарубежные бренды, а международные логистические компании закрыли офисы в стране.

О постепенном насыщении пунктами выдачи заказов крупных российских городов говорит и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Интерес к покупке готового бизнеса в этом сегменте сохраняется, так как найти хорошее место под открытие нового пункта может быть проблематично, говорит эксперт. Однако далеко не все ПВЗ выходят на устойчивый уровень безубыточности, подчеркивает господин Бурмистров.

В маркетплейсах утверждают, что преждевременно говорить о насыщении рынка пунктов выдачи заказов. В Wildberries указывает на дефицит ПВЗ в отдаленных населенных пунктах. В Ozon и «Яндекс Маркете» говорят, что некоторые партнеры маркетплейсов стремятся развивать сразу сеть таких пунктов.

По словам директора департамента по развитию партнерских логистических программ Ozon Дениса Дьяченко, маркетплейс в 2022 года нарастил сеть ПВЗ на треть, сейчас у компании работает 17 тыс. пунктов. «Яндекс Маркет» увеличил число брендированных ПВЗ более чем вдвое, их общее количество, включая партнерские пункты, превысило 10 тыс. точек. Число новых ПВЗ Wildberries выросло примерно на 10% на начало 2023 года: у маркетплейса работает более 32 тыс. пунктов.

Пункты выдачи заказов продолжают занимать лидирующие позиции с точки зрения спроса и предложения готового бизнеса, говорит руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский. Потенциал роста этого бизнеса связан с популярностью электронной коммерции и ростом количества онлайн-заказов, добавляет эксперт. Франшизы ПВЗ можно отнести к низкостоимостным и работающим в массовом сегменте, что делает их востребованными у большого числа покупателей, добавляет Анна Рождественская.

Михаил Бурмистров считает, что большой потенциал по развитию сети ПВЗ сегодня сосредоточен в небольших городах. На это указывает и недавний запуск рядом крупнейших маркетплейсов программ с возможностью открывать пункты в селах и небольших населенных пунктах, например, в частных домах и пр.

В то же время, по данным «Авито», в целом по потребительскому рынку интерес к покупке готового бизнеса по итогам 2022 года заметно вырос в сегменте общепита — на 31% год к году против снижения на 1% в 2021 году.

Основатель консалтинговой компании для собственников и управленцев в ресторанном бизнесе Management Factory Евгения Махнева поясняет, например, что в 2021 году сфера общепита переживала последствия пандемии, поэтому спрос к покупке готового ресторанного бизнеса падал. Общий интерес к готовому бизнесу в категории общепита госпожа Махнева связывает с меньшими расходами на запуск заведения, а также ограниченным число хороших локаций под новые рестораны.

Алина Савицкая