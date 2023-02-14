Минфин ожидает пополнения бюджета на 600 млрд руб. по итогу ограничения дисконта Urals

Замминистра финансов Михаил Котюков заявил, что новый режим налогообложения нефтеотрасли, предложенный в Госдуме на прошлой неделе, позволит пополнить бюджет России в 2023 году дополнительными средствами на сумму более 600 млрд руб. Господин Котюков подчеркнул, что предлагаемые поправки не отразятся на объемах добычи нефти. В законопроекте предлагается привязать котировку российской нефти Urals к Brent для расчета налогов. Комитет законопроект одобрил, но потребовал разъяснений о выпадающих доходах по нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем более 600 млрд руб. за счет всех предложенных предложений — это первое, а второе: мы исходим из того, что эти уточнения — донастройка режима налогообложения — не окажут негативного эффекта, влияния на объемы добычи нефтяной отрасли»,— сказал Михаил Котюков на заседании бюджетного комитета в Госдуме. Там он представлял предложенные поправки (цитата по «РИА Новости»).

В ходе заседания член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич предложил ограничить действие дисконта Urals к Brent, завершив его к концу 2023 года. Михаил Котюков ответил, что Минфин не может согласиться на такое условие без предварительного анализа последствий.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что, согласно поправкам, новое налогообложение не потребует дополнительных расходов бюджета, однако «выпадающие доходы» в законопроекте предполагаются. Михаил Котюков заверил, что Минфин может предоставить соответствующую информацию. Господин Макаров поручил разъяснить этот вопрос на заседании Госдумы 16 февраля. «Хотелось бы, чтобы эта информация представлялась вместе с законом. Вы просто, наверное, так торопились, что не успели это представить»,— сказал глава комитета Госдумы.

12 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается использовать котировки Urals (определяет агентство Argus) до тех пор, пока среднемесячные значения не опустятся ниже определяемого уровня. В случае снижения в расчетах нужно будет опираться на стоимость Brent с вычетом скидки. В апреле точка отсечения устанавливается на уровне цены Brent минус $34 за баррель, в мае — цена Brent минус $31 за баррель.

Подробнее о том, как будут рассчитываться стоимость нефти и налоги на компании,— в материале «Ъ» «Дисконты отрегулируются вручную».

Лусине Баласян