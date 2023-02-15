В Казахстане признан утратившим силу закон о первом президенте республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому закон «О первом президенте Республики Казахстан—елбасы (лидер нации)» признается утратившим силу. Этот закон устанавливал за бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым статус лидера нации и гарантировал ему пожизненные привилегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее конституционный суд Казахстана постановил, что этот закон не соответствует обновленной конституции страны, решение о том, что закон утратил свою силу, принял парламент Казахстана. Также господина Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010 года носил официальный титул первого президента Республики Казахстан—елбасы.

После отмены закона бывший президент будет защищен, в том числе сохранится неприкосновенность его личности. Об этом сообщил министр юстиции страны Азамат Эскараев.

«За экс-президентом сохраняются все гарантии. Это касается только его, а не членов его семьи. Гарантии неприкосновенны»,— пояснил господин Эскараев (цитата по изданию Nur).

В 2022 году в Казахстане по результатам референдума была обновлена конституция, среди прочего из нее исключили все упоминания о первом президенте республики. Референдум прошел после массовых протестов в начале 2022 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Равный среди бывших».

Мария Федотова