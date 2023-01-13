Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте

Депутаты Мажилиса (парламента Казахстана) признали закон о первом президенте утратившим силу. Закон устанавливал за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым статус «елбасы» (лидер нации — «Ъ»), а также обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

За признание закона утратившим силу проголосовали большинство депутатов. Трансляция заседания велась на сайте Мажилиса.

11 января Конституционный суд признал, что персонифицированный конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» не согласуется с обновленной редакцией конституции. В суде пояснили, что референдум, на котором была изменена конституция, исключил конституционно-правовые основы существования закона. Рефрендум о поправках в конституцию прошел после массовых протестов в стране в начале 2022 года. 12 января Нурсултуна Назарбаева также лишили статуса почетного сенатора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Равный среди бывших».

Олеся Павленко