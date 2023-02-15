Госдума планирует вслед за Совфедом перенести заседание на 22 февраля

В Госдуме зарегистрирован проект переноса пленарного заседания 21 и 22 февраля. 21 февраля президент Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. В силу этого запланированное на 21 февраля пленарное заседание отменят. Заседание, которое пройдет 22 февраля, сдвинут с 12:00 на 10:00.

Кремль сообщал, что в выступлении акцент будет сделан «на текущей ситуации». На 22 февраля перенесли заседание Совета федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объяснила это просьбой правительства, настаивающего на принятии ряда бюджетных и налоговых законов до конца февраля.

По данным РБК, 22 февраля планируется проведение митинга-концерта в Лужниках в Москве с участием президента.

Лаура Кеффер