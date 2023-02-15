Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание 22 февраля

Госдума и Совет федерации (СФ) соберутся на внеплановое заседание 22 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. На 21 февраля запланировано выступление президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

В Совфеде позднее заявили, что на заседании планируется «оперативно рассмотреть ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство». По словам зампреда СФ Николая Журавлева, перенос заседания с 1 марта связан с необходимостью до конца месяца рассмотреть два закона — о введении казначейских кредитов для регионов, а также о регулировании отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере.

В Кремле говорили, что в выступлении главы государства акцент будет сделан «на текущей ситуации», другие подробности неизвестны. На оглашение послания могут пригласить участников военной операции на Украине.

Предыдущее выступление президента с посланием Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 года. 21 февраля 2022 года господин Путин провел расширенное заседание Совбеза, на котором попросил его членов высказать отношение к возможному признанию независимости ЛНР и ДНР. Вечером того же дня он объявил о решении признать независимость республик. 24 февраля он начал военную операцию на Украине.

Лаура Кеффер