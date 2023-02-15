Валентина Матвиенко объяснила перенос заседания Совета федерации на 22 февраля

22 февраля Госдума и Совет федерации (СФ) проведут внеплановое заседание, перенесенное с 1 марта. Спикер СФ Валентина Матвиенко объяснила это просьбой правительства, настаивающего на принятии ряда бюджетных и налоговых законов до конца месяца.

«Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц»,— сказала Валентина Матвиенко во время сегодняшнего заседания.

Она прокомментировала перенос заседания в связи с тем, что, по ее мнению, в интернете появились «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях».

21 февраля состоится выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Годом ранее, 21 февраля 2022 года, Владимир Путин провел расширенное заседание Совбеза, после которого объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Эти события предшествовали вводу российских войск на Украину 24 февраля 2022 года. По информации РБК, «РИА Новости» и ТАСС, 22 февраля планируется проведение митинга-концерта в Лужниках с участием президента.

Андрей Сапожников