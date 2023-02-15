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Коммерсантъ FM
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На послание Путина не пригласят СМИ из недружественных стран

Представителей СМИ из недружественных стран не аккредитуют на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Послание состоится в следующий вторник, 21 февраля.

«Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что представители не допущенных СМИ смогут работать, «смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

В Кремле говорили, что в выступлении главы государства акцент будет сделан «на текущей ситуации», другие подробности неизвестны. На оглашение послания могут позвать участников военной операции на Украине. На 22 февраля перенесли заседание Совета федерации, в тот же день планируется внеплановое заседание Госдумы.

Лаура Кеффер

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