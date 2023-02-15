Что происходит после ввода войск России на Украину. День 357-й

Курс доллара поднялся выше 74 руб. впервые с апреля 2022 года. По информации Bloomberg, Евросоюз может ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и ФНБ. Парламент Канады будет добиваться признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами, сообщает РБК. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, отменена — ресурс по оповещению.

9:34. В Энергодаре Запорожской области будет создано Межрегиональное управление Федерального медико-биологического агентства — ФМБА России.

9:13. Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про ВС РФ.

9:13. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины — ресурс по поповещению.

8:49. США заключат контракты на $522 млн с компаниями Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. на поставку Украине артиллерийских снарядов 155 мм — AFP.

8:46. Латинская Америка не поддерживает отправку вооружения Украине и выступает за поиск политического решения — глава МИД Мексики Марсело Эбрард в интервью Financial Times..

8:40. РБК: стоматологические клиники с марта 2022 года отмечают проблемы с поставками некоторых зарубежных препаратов, при этом качественных российских аналогов для большинства из них не существует.

8:29. Посольство России в США прокомментировало слова официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о «принудительном перемещении и депортации украинских детей» на территорию РФ. «Вместо политизированных инсинуаций госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети»,— говорится в Telegram-канале посольства.

8:21. Парламент Канады будет добиваться признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, сообщил вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Канады Гарнетт Дженис. Он надеется, что правительство страны поддержит инициативу.

8:17. Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния — Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

8:17. В рамках десятого пакета санкций ЕС может запретить транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход ограничений — Bloomberg.

8:16. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Курс евро вырос до 79,34 руб., юаня — до 10,8 руб.

8:13. Завод тяжелого машиностроения «Азовмаш» в Мариуполе полностью разминирован, сообщили ТАСС в силовых ведомствах ДНР.

8:12. По данным Die Welt, Дания и Нидерланды не будут поставлять Украине танки Leopard 2, но могут оказать помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1.

8:10. Президент США Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за страха, что Германия откажется от санкций против России или не станет поставлять Украине оружие, заявил в интервью Berliner Zeitung американский журналист Сеймур Херш.