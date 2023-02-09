Глава ЕК пообещала блокировку российского экспорта на €10 млрд в 10 пакете санкций

Новый 10 пакет санкций будет включать блокировку российского экспорта на €10 млрд, ограничения против «российских пропагандистов», высокопоставленных лиц и военачальников РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Замороженные российские активы нужно пустить на восстановление Украины, сказал президент Евросовета Шарль Мишель.
Слева направо: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель
Фото: Johanna Geron, Reuters
Сегодня в Брюсселе прошло заседание в рамках саммита стран ЕС, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский. После заседания Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и господин Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. На ней лидеры ЕС раскрыли содержание 10 пакета санкций против России.
Шарль Мишель в контексте работы над новым пакетом заявил: «Что касается замороженных активов (России.— "Ъ"), это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины» (цитата по ТАСС). По словам госпожи фон дер Ляйен, 10 пакет будет вынесен на обсуждение правительств стран ЕС в ближайшие дни.
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