Глава ЕК пообещала блокировку российского экспорта на €10 млрд в 10 пакете санкций

Новый 10 пакет санкций будет включать блокировку российского экспорта на €10 млрд, ограничения против «российских пропагандистов», высокопоставленных лиц и военачальников РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Замороженные российские активы нужно пустить на восстановление Украины, сказал президент Евросовета Шарль Мишель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель

Фото: Johanna Geron, Reuters Слева направо: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель

Фото: Johanna Geron, Reuters

Сегодня в Брюсселе прошло заседание в рамках саммита стран ЕС, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский. После заседания Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и господин Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. На ней лидеры ЕС раскрыли содержание 10 пакета санкций против России.

Шарль Мишель в контексте работы над новым пакетом заявил: «Что касается замороженных активов (России.— "Ъ"), это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины» (цитата по ТАСС). По словам госпожи фон дер Ляйен, 10 пакет будет вынесен на обсуждение правительств стран ЕС в ближайшие дни.

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