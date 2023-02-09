«Все подрядчики пошли на удорожание стоимости контрактов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Про рост цен на капремонт

2022 год был непростым в жизни нашей страны и капремонт здесь не исключение. К сожалению, в 2022 году мы имели продолжение удорожания стоимости стройматериалов и строительных ресурсов. Помните постановление правительства РФ, которое еще в 2021 году позволило изменить стоимость заключенных контрактов до 30% в связи с изменением стоимости стройматериалов. 24 февраля (начало СВО на Украине — «Ъ-Урал») сказалось на стоимости материалов, поэтому это постановление было продлено до конца 2022 года. Там было указано, что не только стройматериалы можно поднять на 30% по уже заключенным контрактам, но и строительные ресурсы.

Могу сказать, что все подрядные организации пошли на удорожание стоимости заключенных контактов. На лифтовом оборудовании — до 30% стоимости от контрактов, еще по 10% в среднем по каждому виду работ. Так, общая цифра на удорожание, по которой подрядчики подписали дополнительные соглашения, — 262 млн руб.

Это почти 12,5% от того, что мы планировали. То есть, еще 262 млн руб., которые дополнительно легли на плечи наших жителей, так как с подрядчиками мы рассчитываемся деньгами, которые платят жители в виде взносов на капремонт.

С точки зрения показателей, программа была выполнена. Мы отремонтировали 666 домов, поменяли 110 лифтов в 54 домах Свердловской области. В 2023 году у нас запланирован примерно такой же объем работы – 676 домов.

Собираемость взносов на капремонт по итогам 2022 года составила 96,46%. Мы чуть-чуть выше по собираемости, чем в среднем по стране — из 85 субъектов мы находимся в двадцатке.

Про долги

На 1 января 2023 года задолженность составляет 3,5 млрд руб. — прирост на 140 млн руб. от той цифры которая была на 1 января 2022 года.

В среднем мы начислили чуть больше 6 млрд руб. платы за капитальный ремонт по итогам 2022 года (сюда входит и что платят жители, и плата которую мы предъявляем органу местного самоуправления, у нас ведь разные плательщики). Если мы будем собирать 100%, то тогда роста задолженности не будет. Если больше 100%, то задолженность будет еще и снижаться. Я рад, что нам удалось удержать собираемость на уровне прошлого года. Задача этого года — остаться в этих цифрах, хотя, наверное, это будет сделать непросто.

Про судебные иски

Претензионно-исковая работа была непростая. В прошлом году с апреля по октябрь действовал мораторий на банкротства физлиц. Под этот закон попадали и наши штрафные санкции в рамках разбирательств с плательщиками за капремонт. В 2021 году было 67 тыс. лицевых счетов, которые мы просудили, в 2022 году — 62 тыс. Мы направили в суды иски о взыскании задолженностей на 618 млн руб.

Этот год также будет непростой, потому что с 1 марта вступает федеральный закон, который ограничивает нас, как регионального оператора, в получении персональных данных по нашим должникам. Если раньше мы могли через систему ЕГРН запросить данные должника и пойти с ними в суд, то 1 марта выписки будут без этих персональных данных. Как мы будем эту работу вести, для меня еще остается загадкой. Можно через суды, конечно, запрашивать эти данные, но это будет вести к удорожанию стоимости претензионно-исковой работы.

Про рост взносов за капремонт

Тот рост тарифа, который составил 41% (с 10,51 руб. за кв. м до 14,81 руб.) произошел в два этапа: в 2021 году изменения стоимости индексов составило 26% (это официальный документ, который Минстрой РФ согласовывает каждый квартал для каждого субъекта). Стоимость индекса на 1 января, который переводит базовые цены 2021 года на 1 января 2022 года составил 26,7%. То есть, грубо говоря, официальный документ говорит о том, что сметная стоимость выросла как минимум на 26%. А индексация на 2022 год, к сожалению, составила 4% в пределах инфляции (такой уровень инфляции был заложен в бюджете ранее. — «Ъ-Урал»).

В 2022 году индексы показали удорожание стоимости материалов и ресурсов на 14%, вот и получился почти 41%. Был вариант либо сокращать объемы работ – все понимают, что та работа, которую мы делали за 1 млн руб., сегодня стоит 1,4 млн руб.

Если мы не поднимаем стоимость платы за капитальный ремонт, то тогда мы должны сократить объемы работ, чудес же не бывает, это ведь математика. Самое неприятное, что наши зарплаты и доходы не растут, к сожалению, в таком процентом соотношении.

И это непростое решение, которое принимало правительство региона. Но если бы этого решения не было, то нам бы пришлось меньший объем работ выполнять. Другого варианта нет.

На фоне других субъектов у нас ставка оплаты немаленькая, мы входит в пятерку. Больше нас Московская область и еще пара субъектов. Свердловская область это ведь дома военных периодов — весь Эльмаш, Химмаш построен в 1940-1950-е годы.

Тот тариф, который принят на капитальный ремонт, — позволяет нам сохранить объем работ, который был в 2022 году.

Про стабилизацию цен

Я сейчас думаю, что это даже хорошо, что нам запретили вывозить материалы за границу. Потому что лес в 2021 году, который растет на территории РФ, в связи с тем, что его скупали на корню наши ближайшие соседи — Казахстан и Узбекистан, для внутреннего рынка поднялся на 100% в 2021 году. Сейчас эти страны практически не закупают нашу древесину, потому что боятся попасть под санкции. У нас ее переизбыток и, я думаю, что цены стабилизируются и будут снижаться.

Мы понимаем, что там (заграницей) материалы стоят дороже, но там ведь и другие доходы и другой прожиточный минимум. Мы же в России живем, у нас своя экономическая картинка.

Поэтому я прогнозирую, что поскольку основные материалы не вывозятся за границу, они стабилизируются в цене и, возможно, будут падать. Я с нетерпением жду индекса первого квартале 2023 года, который покажет Минстрой РФ, если он будет в этом же объеме что и индекс IV квартала 2022 года — это хорошо. А если упадет, то тогда будут дешеветь сметы.

Про сокращения моратория на уплату капремонта в новостройках с трех лет до шести месяцев

Комментировать рано, закон еще не принят. Но поймите, региональный фонд капитального ремонта этих денег не увидит, потому что в 99% во вновь введенных домах взносы идут на спецсчета. Я к этим деньгам, как гендиректор фонда, не имею никакого отношения. Мы точно не инициаторы этого закона. Это было право субъекта давать мораторий или нет. Например, в Тюмени никогда моратория не было. Наверное, министерство энергетики, как разработчик какие-то пояснения даст.

К нам новые дома попадают только в одном случае: организовать работу по начислению проблематично и кто-то должен этим заниматься. УК и ТСЖ этим заниматься не хотят. Они хотят, чтобы фонд эту работу организовал, а потом через какое-то время эту базу сформированную забирают и уходят на спецсчет.

Я всегда говорю, что в новых домах должны быть спецсчета, зачем туда приходить фонду капремонта и ждать 30 лет? Если дом новый, копите эти деньги и распоряжайтесь ими.

Некоторые хотят, чтобы ставка в новых домах была меньше, но так нельзя — больше можно, меньше нельзя. ФЗ говорит, что минимальная принятая ставка на капремонт не может быть меньше и для домов на спецсчетах. Но у нас есть такие дома, которые платят и по 17 руб. за 1 кв. м.

Про ремонт памятников архитектуры

Мы уже законтрактовались по домам памятникам — ул. Баумана, 2, ул. Пушкина, 14, Ленина, 29, ул. 8 марта, 2. Только по одному дому на Физкультурников, 30 мы сейчас объявили конкурс. Остальные четыре дома заходят в стадию реализации строительно-монтажных работ. В этом году будем объявлять еще на 5-6 домов (конкурс - «Ъ-Урал) на подготовку проектно-сметной документации (ПСД).

Стоимость ПСД в домах-памятниках выше. Например, проектирование простого дома стоит 185 руб. за 1 кв. м, у памятника — 993 руб. Поэтому я уже говорил, что без дополнительных источников финансирования ремонтировать памятники в существующих сметах невозможно.

Жители этих пяти пилотных домов приняли дополнительную ставку за капитальный ремонт. Проводились общие собрания, которые приняли решение платить больше, чем жители простых домов.