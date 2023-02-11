Свердловская область стала третьей в России по увеличению тарифов за капремонт

Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капитальный ремонт. Ставка в области подросла на 46,5%, рассчитали в общероссийском движении «Народный жилищный инспектор».

Увеличение размера взносов за капремонт произошло в 72 регионах РФ, в 13 субъектах тарифы не изменились. Самая высокая динамика зафиксирована в Республике Марий Эл (+66,7%). На втором месте — Алтайский край (+49,7%).

Взносы за капремонт увеличили по всей стране с 1 января 2023 года. Гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов объяснил, почему это пришлось сделать, на сколько выросла стоимость самих работ, а также спрогнозировал снижение цен на материалы. «Если мы не поднимаем стоимость платы за капитальный ремонт, то тогда мы должны сократить объемы работ, чудес же не бывает, это ведь математика. Самое неприятное, что наши зарплаты и доходы не растут, к сожалению, в таком процентом соотношении», — заявил Станислав Суханов.

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