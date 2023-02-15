Пешеходную аллею на берегу Кубани проектируют в обход усадьбы Ахеджака

Пешеходную аллею вдоль реки Кубань планируют разместить в обход особняка дочери экс-вице-губернатора Мурата Ахеджака. Сведения об этом содержатся в проекте постановления администрации Краснодара «Об утверждении документации по планировке территории, прилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара».

Фото: Администрация Краснодара

Общественные обсуждения по формированию участка между парком им. 30-летия Победы и Тропой здоровья стартовали 15 февраля. Здесь планируют разместить зеленую зону со спортивными и детскими площадками, а также полями для игровых видов спорта.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте архитектуры и градостроительства, на этой территории предусмотрена полноценная пешеходная аллея.

«Это будет часть благоустроенной зеленой зоны для отдыха горожан, которая предусмотрена Генеральным планом. Согласно предложенным проектам планировки и межевания территорий, ее планируют разместить именно на землях неразграниченной государственной собственности, так как изъятие участков у третьих лиц повлечет за собой удорожание проекта и кратное увеличение сроков его реализации»,— сообщили в мэрии.

Кроме того, добавили в городской администрации, при подготовке документов был выбран наиболее оптимальный вариант, в том числе — с учетом рельефа.

Общественные обсуждения пройдут с 15 по 21 февраля.

Ранее дочь покойного вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака Луиза Ахеджак проиграла в апелляции иск к администрации Краснодара о взыскании 304 млн руб. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Ленинского районного суда Краснодара, который постановил взыскать с мэрии 304 млн руб. За эту сумму администрация города должна была выкупить у дочери бывшего вице-губернатора земельный участок с расположенными на нем строениями.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Дом кубанской терпимости» .

Тат Гаспарян

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