Луиза Ахеджак проиграла иск к мэрии Краснодара о выкупе семейного особняка за 304 млн рублей

Дочь покойного вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака Луиза Ахеджак проиграла в апелляции иск к администрации Краснодара о взыскании 304 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Ленинского районного суда Краснодара, который постановил взыскать с мэрии 304 млн руб. За эту сумму администрация города должна была выкупить у дочери бывшего вице-губернатора земельный участок с расположенными на нем строениями.

3 декабря 2021 года Луиза Ахеджак обратилась с заявлением к администрации Краснодара о взыскании стоимости за объекты недвижимого имущества: 1,7 га земли и расположенные на них жилые дома площадью 1299,5 кв. м и 306 кв. м, а также административно-бытовой корпус площадью 296,7 кв. м. Территория, на которой расположены объекты, примыкает к парку имени 30-летия Победы.

20 октября 2022 года Ленинский районный суд Краснодара вынес решение о взыскании с администрации Краснодара 304 млн руб. 16 ноября мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела ее и постановила отменить решение. В исковых требованиях Луизе Ахеджак отказано. Решение вступило в законную силу.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Дом кубанской терпимости».

Татьяна Ручкина

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