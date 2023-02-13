Евро поднимался выше 79 руб. впервые с 25 апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 79 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. К 18:04 валюта торговалась за 79,02 руб. (+0,6%). К 18:15 рост ускорился, курс евро поднялся до 79,06 руб. (+0,66%).

Курс доллара к 18:12 поднимался до 73,86 руб. (+0,47%). По состоянию на 18:14 юань торговался за 10,8 руб. (+0,05%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

9 февраля курс евро превысил 78 руб. Ослабление рубля происходит на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ» «Выручка не пришла к рублю».

Лусине Баласян