В Молдавии учредят министерство энергетики

В правительстве Молдавии создадут министерство энергетики, которое займется развитием этой отрасли. Об этом рассказал и. о. министра сельского хозяйства Владимир Боля. Он также сообщил, что в новое правительство, которое формирует бывший глава Совбеза Дорин Речан, войдут многие министры из прежнего кабинета министров.

По словам господина Боля, Молдавии нужна оперативная программа развития энергетического сектора. «Надеемся заручиться поддержкой ЕС в формировании новой инфраструктуры, которая позволит подключиться к европейским энергосетям, диверсифицировать источники энергоресурсов, развивать зеленую энергетику»,— сказал он в эфире канала ТВ-8 (цитата по ТАСС).

Как уточнил Владимир Боля, в правительство Молдавии не войдут бывшие министры юстиции, финансов и инфраструктуры Сергей Литвиненко, Дмитрий Будянский и Андрей Спыну. «В парламенте состоялась встреча руководителей сельскохозяйственных ассоциаций с кандидатом в премьеры (господином Речаном.— "Ъ") по его просьбе… Большинство прежних министров сохранит свои посты в новом кабинете, за исключением Литвиненко, Будянского и Спыну, которые сами приняли решение не продолжать работу»,— пояснил он.

10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подала в отставку вместе с правительством. К своим главным достижениям она отнесла получение Молдавией статуса страны—кандидата в члены Евросоюза. Ее преемником станет советник президента Майи Санду Дорин Речан, который пользуется доверием главы государства. Его утверждение парламентом, скорее всего, состоится на этой неделе.

Подробности — в материале «Ъ» «Вся власть советнику!».

Лаура Кеффер