Премьер-министр Молдавии подала в отставку вместе с правительством

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Ее уход с поста премьера означает, что в отставку автоматически отправится все правительство. По словам госпожи Гаврилицы, ее правительство было вынуждено работать в условиях «непрерывного кризиса». Президент Майя Санду приняла отставку правительства во главе с Натальей Гаврилицей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Гаврилица

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Наталья Гаврилица

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС. Мы сразу столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы правили в режиме непрерывного кризиса», — сказала Наталья Гаврилица, ее слова приводит publika.md.

Решение было принято на экстренном заседании Кабинета министров, в котором приняли участие все члены парламентской фракции партии «Действие и солидарность». Партия обладает 63 из 101 мандата в парламенте. Майя Санду поблагодарила Наталью Гаврилицу за работу в условиях кризиса и отметила, что, несмотря на вызовы, Молдавией управляли ответственно.

Президент выдвинет кандидатуру нового премьер-министра в парламенте после консультаций с фракциями. В течение 15 дней кандидата представят парламенту и попросят выразить вотум доверия новому Кабинету министров.

Наталья Гаврилица вступила в должность премьер-министра 6 августа 2021 года. Она является вице-президентом партии «Действие и солидарность».

Анастасия Ларина