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Коммерсантъ FM
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Увольнение с компенсацией

Какое решение вынес суд в отношении иска бывшего партнера к Baker McKenzie

Бывший партнер Baker McKenzie отсудил у фирмы почти $0,5 млн за незаконное увольнение. Топ-менеджер лишился работы после ухода компании из России, сообщает издание «Ведомости». Игорь Макаров трудился в Baker McKenzie больше 14 лет и накопил за это время немало неиспользованных отпусков. Хорошевский суд взыскал в его пользу 35 млн руб., при этом он лишь частично удовлетворил требования Макарова.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Фото: Andrew Kelly / Reuters

По версии бывшего партнера, юридическая фирма вручила ему соглашение о расторжении трудового договора вместе с приказом об увольнении и трудовой книжкой. Эти условия не устроили господина Макарова, рассказала “Ъ FM” его адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова:

«Оба документа были подписаны только со стороны работодателя. После чего компания посчитала, что увольнение партнера корпоративной и трудовой практики состоялось. Поскольку Игорь Макаров не выражал своего согласия на него на таких условиях и по такому основанию, то он эти бумаги не подписал, и, как полагается по закону, в месячный срок мы обратились с исковым заявлением в суд.

Вместе с тем иностранная компания продолжает работать на российском рынке. Согласно данным из открытых источников, в фирме и, соответственно, в ее филиалах, ничего не поменялось. Однако компания Baker McKenzie, как говорили ее представители в суде, сделала ребрендинг и теперь имеет иное наименование. Но какого-либо отражения в корпоративных документах либо нет, либо нам об этом неизвестно. По крайней мере, в суд такие бумаги не предоставлялись.

Если говорить о юридическом бизнесе, то топ-менеджеры, партнеры судятся за клиентов, а в отношении себя считают, что ты в таком случае сутяжник и поступаешь неэтично. Я полагаю, что дело Игоря Макарова не будет последним. У нас по денежным требованиям срок давности составляет один год. Некоторые компании, уходя с рынка, равно как и оставшиеся команды, выбрасывают кого-то за борт и, честно говоря, нарушают тем самым закон. Бывшие работники имеют право в таком случае обратиться в суд».

Как западные компании уходят из России

Подобных случаев действительно будет больше, согласен адвокат, управляющий партнер «ШИП» Денис Шашкин. Причем претензии могут быть адресованы как к российским филиалам, так и головным офисам ушедших компаний:

«Такие эпизоды с взысканием выплат будут случаться чаще при условии, что сотрудники и партнеры, которые работали в иностранных компаниях, не были приняты во вновь созданные российские юридические лица. Также возможны какие-то неурегулированные вопросы по суммам. Касаемо вопроса о том, с кого взыскивать эти денежные средства, то, как правило, иностранные фирмы имели в России обособленные подразделения, которые и осуществляли свою деятельность. Соответственно, взыскание будет производиться либо с них, либо непосредственно с использованием уже механизмов международного права».

Какие причины заставляют компании покидать российский рынок

Бывшие сотрудники Baker McKenzie работают в России под брендом «Меллинг, Войтишкин и партнеры». Игорь Макаров не захотел оставаться в независимой российской фирме, рассказали «Ведомостям» в компании, и требовал компенсацию себе лично от глобальной фирмы.

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Иван Корякин

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