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Коммерсантъ FM
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Механика бойкота

Экономисты изучают уход компаний из России как частные политические санкции

Несмотря на распространенную уверенность в том, что уход с российского рынка западных компаний весной—летом 2022 года был в основном вызван бизнес-причинами, три известных американских экономиста — Оливер Харт, Дэвид Тесмар и Луиджи Зингалес — предполагают, что базовой причиной происходящего является потенциальное общественное давление на компании. В сложном опросе-эксперименте летом 2022 года показано, что частные санкции против РФ основаны преимущественно на этических мотивах, в которых сложно отделить следование убеждениям и намерения действовать. Глобализация потенциально усиливает эффективность и будущую распространенность частных санкций, в которых компании ведут себя рационально, но вне концепции максимизации прибылей.

Материальные причины ухода из России иностранных компаний, видимо, уступали моральным

Материальные причины ухода из России иностранных компаний, видимо, уступали моральным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Материальные причины ухода из России иностранных компаний, видимо, уступали моральным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Препринт статьи «Частные санкции» Оливера Харта (Гарвард), Дэвида Тесмара (MIT, бизнес-школа Sloan) и Луиджи Зингалеса (бизнес-школа Booth Университета Чикаго) опубликован в декабре в серии NBER. Статья анализирует проведенный для авторов компанией Respondi на репрезентативной выборке населения США эксперимент-исследование, в котором в ходе соцопроса в мае—июне 2022 года де-факто моделировалась и исследовалась реакция общества в США на уход иностранных компаний с рынка РФ после начала Россией военной операции на Украине.

Сам по себе уход из России западных компаний уникален (исследования ближайшего аналога, бойкота режима апартеида в ЮАР, были ограничены, а сам он отдален во времени, в масштабе и в контексте), и уже сейчас есть несколько работ экономистов, изучающих это явление. Выводы в этих текстах 2022 года противоречивы: Ли Хуан и его коллеги, а также Алан Битти приходили к выводам о чисто экономической мотивации ушедших компаний, Анет Паюсте и Анна Товьоло демонстрировали примеры «морального отмывания» (woke-washing) руководства компаний в этом процессе. Хуан и коллеги предполагали, что капитализация компаний в ходе ухода из РФ не пострадала — выход в этом смысле можно рассматривать как ее защиту. В целом большая часть авторов в качестве механизма предлагали анализ рисков капитализации ушедших компаний и исследовали их корреляции с ESG-метриками таких действий.

Харт, Тесмар и Зингалес исследовали процесс существенно более сложным способом, вместо мотивации реальных менеджеров, работников и акционеров компаний моделируя реакцию общества в США в этой ситуации: в их опросе 61% респондентов (которым в экспериментальной части опросов предлагалось выбрать роль акционера, сотрудника или потребителя для компании, которая принимает решение об уходе или неуходе из России в обстоятельствах военной операции на Украине) заявлял, что компании должны покинуть РФ независимо от экономических последствий, и лишь 37% считали, что решение должно быть чисто экономическим.

Продемонстрированное авторами намерение 66% опрошенных подвергнуть бойкоту компанию, отказавшуюся покинуть рынок РФ, исследовалось Хартом и коллегами с точки зрения реальных мотивов. Стремление к бойкоту оказалось довольно устойчивым, 43% опрошенных готовы были потерять личные $500 в ходе такого бойкота, 53% — $100. При этом исследователи не смогли отделить чисто моральные (deontological) мотивы от намерений внесения вклада и получения результата (consequential): первый мотив преобладает, но оба этих мотива смешиваются, поскольку желание опрошенных «действовать несмотря на последствия» коррелирует с их верой в то, что бойкот будет результативным — это типично политическая мотивация, и лишь 30% респондентов в выборке по США считали, что санкции должны быть делом только правительств.

Сильнее всего выявленные «моральные» мотивации выхода из РФ совпадают с мотивациями именно акционеров, а не сотрудников или потребителей компаний. Харт и коллеги констатируют, что частные санкции этого рода исходя из результатов исследования будут играть важную роль в мировой торговле и сегментировать, в том числе в США, внутренние рынки — а в перспективе способны привести к сближению по такому же сценарию сфер бизнеса и политики. С точки зрения авторов результаты исследований показывают, что неоклассические экономические объяснения ситуации, в которой компании действуют с целью максимизации прибылей, в данном случае не работают — по крайней мере в США население рассматривает компании в том числе как инструмент достижения целей, отличных от «чистого» благосостояния.

Дмитрий Бутрин

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