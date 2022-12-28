Механика бойкота

Несмотря на распространенную уверенность в том, что уход с российского рынка западных компаний весной—летом 2022 года был в основном вызван бизнес-причинами, три известных американских экономиста — Оливер Харт, Дэвид Тесмар и Луиджи Зингалес — предполагают, что базовой причиной происходящего является потенциальное общественное давление на компании. В сложном опросе-эксперименте летом 2022 года показано, что частные санкции против РФ основаны преимущественно на этических мотивах, в которых сложно отделить следование убеждениям и намерения действовать. Глобализация потенциально усиливает эффективность и будущую распространенность частных санкций, в которых компании ведут себя рационально, но вне концепции максимизации прибылей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Материальные причины ухода из России иностранных компаний, видимо, уступали моральным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Материальные причины ухода из России иностранных компаний, видимо, уступали моральным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Препринт статьи «Частные санкции» Оливера Харта (Гарвард), Дэвида Тесмара (MIT, бизнес-школа Sloan) и Луиджи Зингалеса (бизнес-школа Booth Университета Чикаго) опубликован в декабре в серии NBER. Статья анализирует проведенный для авторов компанией Respondi на репрезентативной выборке населения США эксперимент-исследование, в котором в ходе соцопроса в мае—июне 2022 года де-факто моделировалась и исследовалась реакция общества в США на уход иностранных компаний с рынка РФ после начала Россией военной операции на Украине.

Сам по себе уход из России западных компаний уникален (исследования ближайшего аналога, бойкота режима апартеида в ЮАР, были ограничены, а сам он отдален во времени, в масштабе и в контексте), и уже сейчас есть несколько работ экономистов, изучающих это явление. Выводы в этих текстах 2022 года противоречивы: Ли Хуан и его коллеги, а также Алан Битти приходили к выводам о чисто экономической мотивации ушедших компаний, Анет Паюсте и Анна Товьоло демонстрировали примеры «морального отмывания» (woke-washing) руководства компаний в этом процессе. Хуан и коллеги предполагали, что капитализация компаний в ходе ухода из РФ не пострадала — выход в этом смысле можно рассматривать как ее защиту. В целом большая часть авторов в качестве механизма предлагали анализ рисков капитализации ушедших компаний и исследовали их корреляции с ESG-метриками таких действий.

Харт, Тесмар и Зингалес исследовали процесс существенно более сложным способом, вместо мотивации реальных менеджеров, работников и акционеров компаний моделируя реакцию общества в США в этой ситуации: в их опросе 61% респондентов (которым в экспериментальной части опросов предлагалось выбрать роль акционера, сотрудника или потребителя для компании, которая принимает решение об уходе или неуходе из России в обстоятельствах военной операции на Украине) заявлял, что компании должны покинуть РФ независимо от экономических последствий, и лишь 37% считали, что решение должно быть чисто экономическим.

Продемонстрированное авторами намерение 66% опрошенных подвергнуть бойкоту компанию, отказавшуюся покинуть рынок РФ, исследовалось Хартом и коллегами с точки зрения реальных мотивов. Стремление к бойкоту оказалось довольно устойчивым, 43% опрошенных готовы были потерять личные $500 в ходе такого бойкота, 53% — $100. При этом исследователи не смогли отделить чисто моральные (deontological) мотивы от намерений внесения вклада и получения результата (consequential): первый мотив преобладает, но оба этих мотива смешиваются, поскольку желание опрошенных «действовать несмотря на последствия» коррелирует с их верой в то, что бойкот будет результативным — это типично политическая мотивация, и лишь 30% респондентов в выборке по США считали, что санкции должны быть делом только правительств.

Сильнее всего выявленные «моральные» мотивации выхода из РФ совпадают с мотивациями именно акционеров, а не сотрудников или потребителей компаний. Харт и коллеги констатируют, что частные санкции этого рода исходя из результатов исследования будут играть важную роль в мировой торговле и сегментировать, в том числе в США, внутренние рынки — а в перспективе способны привести к сближению по такому же сценарию сфер бизнеса и политики. С точки зрения авторов результаты исследований показывают, что неоклассические экономические объяснения ситуации, в которой компании действуют с целью максимизации прибылей, в данном случае не работают — по крайней мере в США население рассматривает компании в том числе как инструмент достижения целей, отличных от «чистого» благосостояния.

Дмитрий Бутрин