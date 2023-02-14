ОПЕК снизила прогноз по росту нефтедобычи стран вне организации на 150 тыс. баррелей в сутки в 2023 году

Организация стран—экспортеров нефти снизила прогноз роста поставок жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) из стран, не входящих в ОПЕК, в 2023 году на 150 тыс. б/с, до 67,01 млн б/с. Оценка добычи нефти и конденсата из России в текущем году снижена на 50 тыс. б/с — до 10,13 млн б/с, следует из февральского доклада организации.

Таким образом, ОПЕК ожидает, что рост поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в организацию, в 2023 году снизился до 1,44 млн б/с по сравнению с 1,55 млн б/с в прошлом месяце. Прогноз добычи США понижен на 50 тыс. б/с, до 20,14 млн б/с. По подсчетам аналитиков ОПЕК, в 2023 году добыча жидких углеводородов в 2023 году в России снизится на 900 тыс. б/с, в США — увеличится на 1,11 млн б/с.

В докладе отмечается, что наибольшие объемы роста нефтедобычи в 2023 году среди стран, не входящих в ОПЕК, обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана. Наибольшее снижение производства ожидается в России и Мексике.

В декабре организация прогнозировала среднюю добычу жидких углеводородов в России в 2023 году на уровне 10,1 млн б/с. «Следует отметить, что прогноз по нефти в России остается в высокой степени неопределенности»,— отмечали аналитики. 12 февраля генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что в 2023 году будет уровень спроса на нефть превысит допандемийные показатели и достигнет 102 млн б/с.

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с, заявил 10 февраля вице-премьер Александр Новак. Reuters сообщило, что ОПЕК+ не станет увеличивать добычу из-за решения России.

Эрдни Кагалтынов